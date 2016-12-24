Promosyon artacak

Emeklilerin talepleri arasında yıllardır ilk sıralarda bulunan banka promosyonu konusunda son aşamaya gelindi. Çalışma Bakanlığı ile bankalar arasında bir yıldır süren görüşmelerin tamamlanmasıyla pazarlıkta ulaşılan son rakamlar Başbakanlık'a sunuldu. Başbakan Binali Yıldırım'ın promosyon tutarlarını yeni yıldan önce kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Takvim'in haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, şunları söyledi: "Maaşı bin liranın altındaki bir emeklimize 3 yıllığına verilebilecek rakam 200 liranın altında. Bin ila 2 bin arasında emekli maaşı alanların alabilecekleri rakam 300 liranın altında. Bu rakamlar böyle olduğu için Başbakanımız Bankalar Birliği'nden fedakarlık isteyecek." Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün de "Yıllardır emeklilerimizin gündeminde olan bu konunun artık mutlu sonla bitmesini istiyoruz" dedi..