Promosyon artacak

Emeklilerin talepleri arasında yıllardır ilk sıralarda bulunan banka promosyonu konusunda son aşamaya gelindi. Çalışma Bakanlığı ile bankalar arasında bir yıldır süren görüşmelerin tamamlanmasıyla pazarlıkta ulaşılan son rakamlar Başbakanlık'a sunuldu. Başbakan Binali Yıldırım'ın promosyon tutarlarını yeni yıldan önce kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Takvim'in haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, şunları söyledi: "Maaşı bin liranın altındaki bir emeklimize 3 yıllığına verilebilecek rakam 200 liranın altında. Bin ila 2 bin arasında emekli maaşı alanların alabilecekleri rakam 300 liranın altında. Bu rakamlar böyle olduğu için Başbakanımız Bankalar Birliği'nden fedakarlık isteyecek." Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün de "Yıllardır emeklilerimizin gündeminde olan bu konunun artık mutlu sonla bitmesini istiyoruz" dedi..
Eklenme: 24 Aralık 2016, 08:54
Bu haber 1.659 kez okundu
600
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan'dan bir dolar açıklaması daha!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli paraya geçerek bu adımları atıp…
Türk Akımı hükümetlerarası anlaşması onaylandı
Rus gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıması planlanan TürkAkım…
Memura tayin fırsatı
Kamuda görev yapan memurların ailelerinden ayrılma sorunu 'eş durumundan tayin'…
130 yıllık hayal gerçek oluyor! 2 saatlik yol, 8 dakikaya düşüyor
Kastamonu ile Çankırı arasında yer alan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal…