Projeyi Üsküdar Üniversitesi ile protokolde anlaştılar

Fransa, Türkiye ve Fas ortaklığında yürütülen ONGUENT Projesi ekibi, son bilimsel toplantısını gerçekleştirmek üzere Üsküdar Üniversitesinde buluştu.

Projenin finalinde, katranın yüksek derecede antibakteriyel, antioksidan ve antikanser etkinliğinin bulunduğu araştırmacılar tarafından paylaşıldı.

Anadolu katranının içeriğinde bulunan ve yeni ilaç potansiyeli taşıyan birçok aktif madde ilk kez Türk bilim insanlarınca kanıtlanmış oldu. Uzun soluklu çalışmanın sonuçları, yeni kanser ilaçlarının keşfinde kullanılma potansiyeli taşıdığı gibi, başka birçok hastalığın ilacı olabilecek yeni moleküllerin katran içerisinde bulunduğunu gösterdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, projede araştırmacı olarak bulunan Yrd. Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu şunları söyledi:“Dirençli bakterilerin yol açtığı ölümlerin önüne geçilebilmesinin yanı sıra çoklu ilaç dirençli bakterilere karşı etkinliği olan moleküllerin de katran içerisinden elde edilmesinin yolu açılarak, bilimsel alanda önemli sonuçlar elde edildi.”

Yeni ilaç adayı molekül veya moleküller araştırılacak

Bu aşamadan sonra yapılacak diğer projeler ile yeni ilaç adayı moleküllerin daha detaylı çalışılmasına karar verildi. Farklı ülkelerden gelen araştırmacılar heyecan verici bulguları paylaştıktan sonra, yeni proje hazırlıkları yapmak üzere Üsküdar Üniversitesi ile protokolde anlaşarak, ülkelerine uğurlandı.

‘Past And Present Medicinal Wood Tars in The Mediterranean-Geçmişte ve Günümüzde Akdeniz’de Tıbbi Ağaç Katranı’ isimli projede Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk projenin Türkiye yürütücüsü, Yrd. Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu ise araştırmacı olarak yer aldı.

Kimyacı, arkeolog, antropolog, eczacı, ekolog, orman mühendisi, biyolog ve toksikologların bulunduğu ekipte Fransa; kimyasal analizleri, Fas; antibakteriyal, antioksidan ve antifungal çalışmalarını, Türkiye ise mutajenik/antimutajenik ve genotoksik/antigenotoksik, sitotoksik/antisitotoksik etkilerini araştırdı.

Avrupa, Kuzey Afrika ve Türkiye’de yetiştirilen katranların çıkarılma yöntemleri, halk tarafından kullanılma yolları ve amaçları belirlendi. Bahsedilen üç coğrafi bölgeden elde edilen değişik katran örneklerinin sitotoksisite çalışmaları da tamamlandı. Bu çalışma sonuçların da yukarıda bahsedilenlerle uyumlu bir şekilde ortaya çıktığı belirtildi.