Projelerle devleşen iller

NEVZAT ORBAY İşte büyük bir kısmı kamu eliyle, bir kısmı da yap-işlet-devret modeliyle hayat bulan yatırımlara ev sahipliği yapan illerimizden sadece 10’unda yükselen dev projeler:

SİNOP-NÜKLEER SANTRAL

Türkiye’nin ikinci nükleer güç santrali (NGS) olma özelliğini taşıyan Sinop NGS, bu ilimizin dünyaca tanınmasında rol oynadı. Fransa-Japonya ortaklığında hayat bulacak olan ve maliyeti 16.3 milyar dolar şeklinde açıklanan nükleer santral için ÇED süreci geçtiğimiz günlerde başladı.

İZMİR’DE SAYISIZ İLKLER

İzmir’de hayata geçirilecek dev projeler için şantiyeler bir bir kuruluyor. Balçova’da tüp geçit ile İstinyepark, Çiğli’de Çandarlı Otoyolu’nun uzatılması, Bayraklı’da şehir hastanesi kampüsü projeleri öne çıkarken; Alsancak, Karşıyaka ve Göztepe stadyum inşaatları şehrin spor alanında başarılı işlere imza atmasına vesile olacak.

TRABZON-YEŞİL ENDÜSTRİ

Kentsel dönüşümün hızlandırıldığı Trabzon’da ticari hayatın da canlandırılmasına dönük girişimlerin sayısı artıyor. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, geçtiğimiz günlerde projesi hazır olan ve 500 dönümü yerli yatırımcıya ayrılan TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi’ne yatırım taleplerinin başladığını duyurdu.

MERSİN-AKKUYU SANTRALİ

Santralin temel atma töreni için geri sayım devam ediyor. Hükümet, ilk ünitesinin devreye gireceği tarih için hedefi 2023 yılı olarak belirledi. Projenin maliyeti ise 20 -25 milyar dolar arasında olacak. Akkuyu ve Sinop nükleer güç santrallerinde 1 yılda yaklaşık 80 milyar kWh elektrik üretilmesi bekleniyor.

ANTALYA-11 PROJE İLE REVAÇTA

Büyükşehir Belediyesi, yatırım maliyeti 4.5 milyar lirayı bulan 11 mega projeyi hayata geçiriyor. Bunlar arasında marina, taşkın önleme, özel proje alanı ile film platosu ve doğal yaşam alanı olmak üzere dört etaptan oluşan Boğaçay Projesi öne çıkıyor. Sur Yapı imzalı Kepezaltı Santral Kentsel Dönüşüm projesi de yeni Antalya’nın yüzü olacak.

BURSA-KAVŞAK ŞEHRİ

Sanayi kenti Bursa, kavşak olma özelliğini dev bir ulaşım yatırımıyla taçlandırmış oldu. Gebze- Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu yap-işlet-devret projesi kapsamındaki çalışmaların büyük kısmı bitti. İstanbul ile İzmir arasındaki kavşak noktasında olan ilimize yatırım yağıyor.

ÇANAKKALE-1915 KÖPRÜSÜ

Dünyada kuleler arasındaki açıklık bakımından en uzun köprüsü olacak Çanakkale 1915 Köprüsü, 2023 yılına kadar hizmete girecek. Lapseki (Anadolu)-Gelibolu (Trakya) arasında yükselecek olan Çanakkale Boğaz Köprüsü tamamlandığında 2.023 metre orta açıklık, toplam 3.623 metre uzunluğuyla, şu anda Japonya’daki Akashio Köprüsü’nün unvanını elinden alarak dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Trakya’dan Ege ve Akdeniz’e uzanan ulaşım hattında Çanakkale’yi Marmara Bölgesi’nde çok önemli konuma taşıyacak köprü, 10 milyar liranın üzerinde yatırımla hayata geçirilecek.

KONYA-PRESTİJLİ PROJELER

Konya-Hadim-Taşkent ile Karaman’ın Sarıveliler-Başyayla-Ermenek ilçelerini birbirine bağlayan Hadim Devlet Yolu’nda, Türkiye’nin prestijli projelerinden birisi hayat buldu. Konya ile Antalya’yı birbirine bağlayan alternatif güzergahlar arasında yer alan karayolundaki çalışmalara Eğiste Viyadüğü projesi de dahil edildi.

DİYARBAKIR-CAZİBE MERKEZİ

AK Parti hükümetleri Diyarbakır’a 2002 ile 2017 yılları arasında 30 milyar TL yatırım yaparken yenileme projeleri öne çıktı. Başbakan Binali Yıldırım, geçen yıl itibariyle bu ilde 165 projenin devam ettiğini açıklamıştı. Bunların toplam tutarı ise 6.5 milyar TL. Cazibe Merkezleri projesinde de Diyarbakır’ın öne çıktığı görüldü.

GAZİANTEP-KUZEY ŞEHİR

Türkiye’nin en büyük konut projesi olarak gösterilen 250 bin nüfusun yaşayacağı Kuzey Şehir, Gaziantep’te yükseliyor. 8,5 milyon metrekare alanda kurulan Kuzey Şehir’in hayat bulmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in büyük emeği var. Projede, 5 katlı, 2+1, 3+1 ve 4+1 konutları içeren bir tasarım yapıldı. 3 bin 500 konut büyük oranda tamamlandı.