Projeleriyle Haydarpaşa Garı’nda yerlerini aldılar

27-29 Ekim tarihlerinde Haydarpaşa Garı'nda gerçekleşecek olan Maker Faire'de Özyeğin Üniversitesi OPENFAB İstanbul girişimleri ve öğrenci projeleri yerini aldı.

Teknolojiyle “kendin yap” kültürünü bir araya getiren, dünyada her geçen gün daha çok yaygınlaşan Maker Hareketi, Türkiye'deki etkisini de artırıyor. Türkiye'de ilki 2014'te gerçekleşen Maker Faire etkinliği her yıl daha da fazla ilgi topluyor.

Eğitim, sanat, pro-maker, mekatronik ve açık alan aktivite alanlarından oluşan Maker Faire İstanbul 2017'de, Özyeğin Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanmış birbirinden yaratıcı 10'un üzerinde proje sergilenecek.

Katılımcı projeler arasında Girişimcilik Merkezi bünyesinde kurulan OPENFAB İstanbul'da gerçekleştirilen projelerin yanı sıra öğrencilerin kendi projeleri de bulunuyor. Tüm projeler fuar alanındaki büyük bir vagon içerisinde sergileniyor.

Projeler arasında öğrencilerin yaratıcılıklarını yansıttıkları parmak futbolu ve tangram oyunu gibi eğlenceli oyun platformlarının yanı sıra Photobooth ve Takipçi sayar gibi sosyal medyaya yönelik değişik fikirler de bulunuyor. El yapımı kablosuz hoparlör Babu Speaker, düşük maliyetli bir drone geliştirme kartı olan ESPcopter, TÜBİTAK destekli Haritalayıcı Robot projesi, cerrahiden heykel yapımına pek çok alanda kullanılmak için geliştirilen Armee projesi de öne çıkan projeler arasında yer alıyor.

Özyeğin Üniversitesi öğretim üyelerinin ve robotiğe ilgi duyan öğrencilerinin bir araya gelerek kurdukları robotik araştırma laboratuarında geliştirilen ve uluslararası yarışmalara katılan Mars Gezgini Robotu da sergi alanında uzay meraklısı ziyaretçileri bekliyor olacak.