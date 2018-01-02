Projelere rekor kaynak

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), bugüne kadar vermeyi hedeflediği en yüksek toplam destek tutarını 2018 yılı projeleri için tahsis etti. Ajans, üç mali destek programına 180 milyon liralık kaynak ayırdı.

Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı ile 60 milyon lira, Girişimcilik Mali Destek Programı ile 40 milyon lira, Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı ile 80 milyon lira, desteğe hak kazanan projelere aktarılacak. Desteklenecek projelerin seçiminde bilimsellik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleriyle hareket edilecek. Sunulan projelerin desteğe uygunluğuna bağımsız değerlendiriciler karar verecek.

DESTEK ORANI YÜZDE 90’I BULUYOR

Destek oranı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı’nda yüzde 90’a, Girişimcilik Mali Destek Programı ile Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı’nda yüzde 75’e kadar çıkacak. Üç programda da yürütülecek projeler, en kısa 6 ay, en uzun 18 ayda tamamlanacak.