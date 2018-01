Projelerde akıllanma yılı

Gayrimenkul sektöründe markalaşmanın hikayesini yazan NEF’in İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, inşaat alanındaki son gelişmeleri, yenilikçi fikirleri ve 2018 yatırım planlarını Yeni Akit’e değerlendirdi.

Son yıllarda oluşturduğu marka değeriyle yatırımcıların en çok rağbet ettiği gayrimenkul şirketlerinden biri haline gelen Timur Gayrimenkul, yükselişine 2018’de de devam etmeyi planlıyor. NEF markasıyla, İstanbul’un bir çok semtinde konumlanan şirketin İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, gayrimenkul piyasasındaki gelişmeleri, yenilikçi fikirleri ve 2018 yatırım planlarını Yeni Akit’e değerlendirdi. İşte, genç girişimcilerin örnek aldığı Erden Timur’un açıklamaları:

AKIL VE TEKNOLOJİ YÖN VERECEK

Bugün dünyada herkes yapay zekayı konuşuyor. Yapay zekanın ülkemizde de sektörümüzde de yeni yollar açacağı aşikar. Keza makroskoplar, çipler ve akıllı sensorler ile nesnelerin birbiri ile konuşması, sağlık ve çevre alanlarında köklü değişiklikler, gelecek 5 yılı şekillendirecek önemli konu başlıkları. Bunların, özellikle genç nüfusu sayesinde değişime hızla ayak uyduran Türkiye’nin daha da inovatif bir hale geleceğini söyleyebiliriz. Sektörümüz için de gelişen teknolojinin, iş yapış biçimlerini doğrudan etkilediği düşünerek, ortalama bir karma projenin bitiş süresi daha da kısalacak. Projeler daha da akıllanacak ve hareketlenecek. Sektörün, 2017’yi yüzde 10 civarında bir büyümeyle kapatmasını öngörmüştük. Nitekim, Türkiye’de konut ihtiyacı her geçen gün artarken, konutta talebin beklediğini görüyoruz. Diğer yatırım kalemlerine rağmen, daha büyük bir meblağı içermesi bunun en önemli sebebi. Ancak son 10 yıl yatırım araçlarına baktığımızda konutun, hem altına hem dolara hem de Euro’ya nispeten daha fazla kazandırdığını görüyoruz. Ayrıca ülkede azalan hane halkı ortalaması da konuta talebi artıran bir diğer etken. Faizle ilgili sorunların halledilmesi, her sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de canlılığa neden olacak ve tüketicinin konut alma eğilimini pozitif etkileyecek.

FAİZ ENGEL

2016 yılında 2015’e kıyasla, 50 bin civarında daha fazla konut satılmıştı. 2017’de de toplam satışın, geçen yılın üzerinde gerçekleştiğini tahmin ediyoruz. Ancak büyüme oranını, bankaların kredi faiz oranları ve devletin açıkladığı teşvikler ciddi etkiliyor. Sektörde önemli yapısal değişiklikler ve teşvikler hayata geçirilmişti. Bunlar canlılık sağlıyor. Bu hamleleri de önceden kestirmek zor.

TEŞVİKLER MORAL VERDİ

Piyasaya canlılık katan hamleler bu yıl da gündeme gelmeli. Nitekim geçen yıl yapılan yasal düzenlemeler sayesinde konut satın alan vatandaşlar yüzde 10’un üzerinde tasarruf imkânı sağladı. Bunları hatırlatacak olursak;

-Uzun Vadeli konut kredisinde başlangıç rakamı olan yüzde 25 tutarındaki sermayeyi sağlamakta zorluk çeken tüketici için oran yüzde 20’ye indirildi.

-Konut alımını ve tasarrufu teşvik amacıyla yüzde 15 devlet desteği sağlanıyor.

-Konut alımlarında damga vergisi sıfırlandı.

-Tapu Harcı oranı yüzde 2’den yüzde 1,5’a çekildi. Bu konu tekrar gündeme gelirse, fayda sağlar.

- Metrekare vergi değeri 1.000 TL ile 2.000 TL olan arsalar üzerinde geliştirilen projelerde KDV yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldü.

2017 NEF İÇİN DOLU DOLU GEÇTİ

-Nef olarak, son 3 yıldır ciro ve satış adedi bazında gayrimenkul sektörü liderliğini korurken, Türkiye’nin en hızlı konut satan gayrimenkul markası olduk. 2017’nin ilk 9 ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 34 büyüyerek 1.2 milyar lira satış cirosuna ulaştık.

-2017 yılı, ‘Luxury Living’ konseptine de ağırlık verdiğimiz bir yıl oldu. İçerisinde dünyanın lider resortlarından Banyan Tree’nin yer alacağı Nef Yalıkavak ile ‘Luxury Living’ konseptini yeniden tanımladık. Avrupa’daki ilk otelini Nef Yalıkavak’ın içinde açacak olan Banyan Tree, turizm sektörüne de önemli bir motivasyon sağladı. Darbe girişimine rağmen, lansman öncesinde projenin yüzde 50’sinin satışını gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attık

-Ekim ayının sonunda, Nef Çamlıtepe projemizin lansmanını bile yapmadan tüm projenin satışını tamamladık. Noter tasdiğiyle iki günde, projede yer alan 497 konutun satışını gerçekleştirerek son zamanların rekor satışına imza attık. Talep bırakan Nef müşterilerine öncelikli olarak sunduğumuz projemizin tamamının satıldığını noter tarafından da tespit ettirdik. Bu başarımızla inanıyoruz ki, ihtiyaca cevap veren projelere imza attığınızda karşılığını görüyorsunuz.

-Projelerimizin yanı sıra, 2017 yılında gayrimenkul geliştirmek için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile bir güç birliğine imza attık. 120 milyon dolarlık sermaye ile Nef& EBRD Gayrimenkul A.Ş.’yi kurduk. Bu işbirliğinin ilk ayağında, 600 milyon dolar yatırımla Türkiye’de modern, depreme dayanıklı ve enerji tasarruflu gayrimenkul projeleri geliştirme kararıyla 5 bin konut ve 6 bin yatak kapasiteli akademik rezidans geliştirmek üzere çalışmalarımıza başladık.

-2016 yılında, Türkiye’nin en köklü futbol takımlarından Galatasaray’ın ana sponsoru olmamızın ardından, spora desteğimizi uluslararası platforma taşıyarak 2017’de 50 milyonu aşkın taraftarı ile Avrupa’nın en gözde kulüplerinden FC Barcelona’nın 3 yıllık bölgesel resmi sponsoru ve tek gayrimenkul sponsorluğuyla Nef ismini yurtdışına taşıdık. Futbolda yaptığımız bu sponsorluklar, hem Türkiye’de hem de dünyada Nef markasının ulusal ve uluslararası arenada bilinirliğini pekiştirmemizde büyük fayda sağladı.

İSTANBUL HÂLÂ VİTRİNDE

Yabancı yatırımcılar için Türkiye, özellikle de İstanbul konut açısından büyük bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Ülkemizdeki gayrimenkul fırsatlarını, yabancı yatırımcılara birebir anlatmak çok önemli. Ocak 2017’de, Türkiye’de en az 1 milyon dolarlık gayrimenkul alan, en az 2 milyon dolarlık yatırım yapan, en az 3 milyon dolarlık mevduat hesabı açanlara vatandaşlık imkânının da yürürlüğe girmesi bir diğer güzel gelişme. Aynı şekilde yabancıya konut satışında KDV indirimi teşviki getirilmesi de satışlara olumlu yansıdı. Yabancıların İstanbul başta olmak üzere Türkiye’de yaptıkları yatırımlarda artış bekliyoruz.

BU SEMTLERDE ODAKLANAN KAZANACAK

-İstanbul gibi ulaşımın hayatın odak noktası olduğu bir şehirde, projelerin merkezi lokasyonlarda yer alması ve ulaşım ağlarına kolaylığı en önemli etkenler arasında geliyor. Bölgenin talep görmesi ve prim yapmasında da bu etkenler büyük rol sahibi. Metro hatlarının açılmasıyla birlikte Çekmeköy ve Basın Ekspres, İstanbul’un yıldızı parlayan bölgeleri arasında yer alacak. 2019’da hayata geçecek Taşdelen-Yenidoğan metro hattına sadece 2 km uzaklıkta olan Nef Çamlıtepe, Nef Ormantepe ve Nef Koruköy projeleri, yine 2019’da açılması planlanan Ataköy-İkitelli metro hattının İkitelli durağına 50 metre mesafede bulunan Nef Basınekspres projeleri, ulaşım ağlarına yakınlığı ve kolaylığı ile bölgeye değer katacak.

2018 BÜYÜME YILI OLACAK

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı kentsel dönüşüm sürecinin, geliştirilecek yasa ve teşviklerle hız kesmeden devam etmesini bekliyoruz. Başta İstanbul olmak üzere, ülkenin her kentinde büyük çaplı kentsel dönüşüm hamlelerinin atılacağını düşünüyoruz. Faizlerin daha da inmesi her sektörde olduğu gibi, gayrimenkul sektöründe de canlılığa vesile olacak ve tüketicinin konut alma eğilimini pozitif etkileyecektir. Her yıl kendi rekorunu kıran sektörümüzden 2018’de çok daha umutluyuz. 2017 yılından daha hızlı büyüyeceğini öngörüyoruz.

NEF NELER YAPACAK?

-Yeni projelerimiz için toplamda 3.9 milyar liralık yatırım planımız var.

-İstanbul’un sayfiyesi olarak bilinen Bayramoğlu’nda büyük bir projeye imza atacağız.

-Bodrum’un eşsiz koylarından Cennet Koyu’nun hemen yanında yer alacak olan Nef Gölköy ve İstanbul’un en eski ve gözde semtlerinden Kandilli’de hayat bulacak Nef Kandilli ile birlikte proje sayımızı 30’a yaklaşmış olacak.

- Ünlü mimar Emre Arolat’ın üstlendiği ve ‘Luxury Living’ konseptinde geliştirdiğimiz projelerimizde, “ulaşılabilir lüks”ün farklı bir yorumu olacak. Beykoz, Beylerbeyi ve Nakkaştepe’de inşaatına başlayacağımız projelerimizi de 2018’in ikinci yarısında odak noktamıza alacağız.

-Markalı öğrenci rezidansı projemiz Novu ile Dolapdere ve Sütlüce’de iki yeni Novu kampüsünü hayata geçirmek için çalışmalara başladık. Novu ile 5 yıl içerisinde 750 milyon lira yatırımla, 10 kampüs içinde 15 bin yatak kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz.

-Bodrum’un ardından yakın gelecekte Ankara, İzmir ve Bursa’da projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Yatırımlarımıza devam ederken finansal gücümüzü koruyacak ve artıracak sürdürülebilir büyüme stratejilerine odaklanıyoruz.

-2018 yılı, Amerika ve Avrupa’da yeni projelere imza atacağımız ve Nef inovasyonlarını ve vizyonunu uluslararası bir platforma taşıyacağımız bir sene olacak.