"Proje FETÖ hiç fakir öğrenci okutmadı"

Hükümet, yurt dışında Gülen cemaatinin kontrolündeki okulları kapattırabilmek için çalışmalarını devam ettirirken; Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de, FETÖ'nün yurt içinde ve dışında açtığı okulların amacını gözler önüne serdi. Görmez, FETÖ'nün yurt içinde ve dışında açtığı okulların küresel kötülüğün bir projesi olduğunu söyledi. Görmez "Bu okullar, küresel güçlerin gayri resmi sömürgecilik yapabilmesini sağlamak amacıyla, sömürge aydınları yetiştirmek için kuruldu" dedi.

Görmez şu tespitlerde bulundu:

"Küresel kötülüğün temsilcileri İslam'ın yükseldiği coğrafyalara iki nifak tohumu gönderdi. Bunlardan ilki, Orta Doğu'da şiddet üreten fikir ve düşüncelerdir. Diğeri ise sömürge faaliyetlerini arttıracak, sömürge aydınları yetiştirecek okullardır. 80'li-90'lı yıllarda hepimizin büyük bir gıptayla izlediği Orta Asya, Afrika, Balkanlar ve Avrupa'daki okullar, bu amaç için yürütülen bir projedir.

FETÖ'nün globalleşen ihanet okulları hareketi, sadece İzmir'den bir vaizin ortaya çıkmasıyla büyüyen bir hareket ve proje olarak görülmemelidir. Bu ülkenin içerisinden çıkarılmış bir yapı, bütün bu coğrafyalarda sömürge aydınları yetiştirmek üzere harekete geçirilmiş. Eş zamanlı olarak Afrika'da, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla kurulan ülkelerde, Balkanlar'da ve Avrupa'da sömürge aydınları yetiştirmek üzere okullar kurulduğuna şahit olduk. Bunun, ülkemizin tarihini, ismini, gücünü kullanarak yapıyordu.

FETÖ'nün özellikle yurt dışındaki okullarında hiç fakir çocuk okutmadılar. Güç kazanabilecekleri zenginlerin ve yöneticilerin çocuklarını teslim almak için okuttular. FETÖ'nün ihanet tablosunda sadece ülkemiz değil, bu coğrafya da yer almaktadır."