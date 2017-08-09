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Profesörün ardından davul çaldıran rektöre para cezası

Çukurova Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu, Ziraat Fakültesindeki öğretim üyeliği görevinden emekli olan Prof. Dr. Rıza Kanber'in arkasından davul çaldırdığı gerekçesiyle 5 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 02:23
Profesörün ardından davul çaldıran rektöre para cezası

1 Temmuz 2011'de dönemin rektörü Prof.Dr. Akınoğlu'na karşı, "Gittiğiniz yol doğru değil. Üniversiteyi bilimden uzaklaştırıp ayrımcılık yapıyorsunuz" diyerek tavır alan 46 yıllık bilim adamı Kanber, iddiaya göre rektörün hedefi oldu. Prof.Dr. Akınoğlu'nun, "Emekli olduğun gün arkadan davul- zurna çaldıracağım" dediği konuşulurken, profesörün emekli olduğu gün de fakülte önünde davul çalındı. Bazı öğretim üyeleri aşağı inip davulcuları kovdu. Üniversite basın bürosundan yapılan açıklamada ise davulun jest yapmak amacıyla çalındığı belirtildi. Bunun üzerine Prof.Dr. Kanber, kendisini 'toplum önünde aşağıladığı ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu' gerekçe gösterip Prof.Dr. Akınoğlu hakkında 10 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Prof.Dr. Akınoğlu ise olayla ilgili çıkan haberler üzerine açıklama yaparak, davul çaldırılması olayı ile bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Yargıtay genel kurulu onadı

Adana 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, açılan davada Prof. Dr. Alper Akınoğlu hakkında hakaret ederek Prof. Dr. Rıza Kanber'in mesleki itibarını zedelediği iddiasıyla 5 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Yargıtay 4'üncü Hukuk Dairesi ise kararı kısmen bozdu. Yerel mahkeme önceki kararında direnince, dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nda ele alınarak yerel mahkemenin kararı onandı. Aynı konuda YÖK tarafından açılan idari soruşturmada takipsizlik kararı verilmiş, Danıştay da YÖK kararını onamıştı.




Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 02:23
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