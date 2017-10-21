Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ünlü profesörden Yahudi öğrenciye tokat gibi cevap

Kanada'nın Ontorio Eyaletinde Üniversity Of Waterloo'da Prf. Norman Finkelstein, yahudi kökenli öğrenciye tokat gibi cevap verdi.

21 Ekim 2017 Cumartesi 15:42

Kanada'nın Ontorio Eyaletinde Üniversity Of Waterloo'da Prf. Norman Finkelstein, yahudi kökenli öğrenciye tokat gibi cevap verdi. Profesörün konuşması sırasında Musevi öğrenci "Konuşmanızda Musevileri Nazilerle karşılaştırdınız. Bu Almanlar için oldukça incitici aynı zamanda Nazilerden gerçek anlamda zulüm görmüş Museviler için de incitici" diyerek, ağladı.

Bunun üzerine Profesör "Hem anne hem de baba tarafından ailemin her bir üyesi katledildi. Annemle babamın bana ve 2 kardeşime öğrettiği şudur; İsrail'in Filistin'e karşı işlediği savaş suçlarına suskun kalmayacağım. Onların zulmünden ve işkencelerinden daha fenasını düşünemiyorum! Yaptıkları bu kıyımı, bu vahşiliği, tüm suçlarını, kendi maruz kaldıkları zulümlerle haklı çıkarmaya çalışmalarından daha aşağılık bir şey düşünemiyorum. Bundan böyle gözyaşlarıyla sindirilmeyi, caydırılmayı reddediyorum. Eğer sende gerçekten kalp olsaydı bugün Filistinliler için ağlayabilirdin" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 15:42
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • OktayOktay1 gün önce
    Taşı gediğine koymuş,onun gibi profesörlerin artması dileğiyle.....
  • İlhamiİlhami1 gün önce
    Konuşan prof da yahudi ama insan
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 gün önce
    Çok Doğru Söylemiş.
  • İnsan bu insan!!!İnsan bu insan!!!1 gün önce
    Allah bu güzel insana hidayeti nasip etsin!!! Tek kelimeyle müthiş! Bravo!
  • mevlütmevlüt1 gün önce
    adamımsın.....prof. amca....doğruya kim ne der???
  • abdoabdo1 gün önce
    profesörde yahudi fakat gerçekleri çok iyi görüyor ve haklı.
  • Alparslan1071Alparslan10711 gün önce
    Zalimler için yaşasın Cehennem.....

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Geceye Cüneyt Çakır'ın kararları damga vurdu
  1. Geceye Cüneyt Çakır'ın kararları damga..
  2. Rusya'dan Türk vatandaşlarına müjde:..
  3. Kanser ilacını bakın en çok kimler..
  4. Meral Akşener'in partisi için tarih..
  5. Merkel vazgeçmiyor! Yeniden başladı
  6. Altın uzmanından 'sahte altın' uyarısı
  7. Japonya'yı tayfun vurdu: 5 ölü
  8. FETÖ'nün iş dünyasındaki militanları..
  9. Herkes bunu konuşuyor! Barzani'ye...
  10. Öğretmenlere ödenecek o ücretler belli..
  11. Hezimete uğrayan Barzani'den flaş hamle
  12. Esed rejiminden İdlib'deki Türk askeri..
  13. “Bursa Belediye Başkanı Başbakan’a..
  14. Şehir merkezinden peş peşe geçtiler…..
  15. Azerileri küçük gören yazıya büyük..
  16. Terör örgütünden katliam! 128 kişinin...
  17. Galatasaray'ın başı belada! Maçı tatil..
  18. Ankara kulislerinde bu konuşuluyor…..
  19. Kira zammı nasıl hesaplanır?
  20. Kerkük yenilgisi sonrası Barzani'den..
Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
Melih Gökçek böyle sevindi
Melih Gökçek böyle sevindi
CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı
Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı