Profesör açıkladı: O hap kalp hastalıklarına iyi gelmiyor

İşte o yazı;



Sağlıklı olmak, hastalıklardan korunmak için alınan omega-3 haplarının bir işe yaramadığını, bunlara verilen paranın çöpe gittiğini anlatmaktan dilimde tüy bitti (1, 2, 3, 4).

Birçok bilimsel araştırmada omega 3 haplarının ne kalp ne beyin damarı hastalıklarından korumadığını net olarak ortaya kondu (5, 6, 7).

JAMA Cardiology isimli muteber tıp dergisinde yayınlanan 10 randomize araştırmanın meta-analizinde de omega 3 haplarının kalp hastalıklarına karşı koruyucu tesiri olmadığı dünyaya ilan edildi (8).

Bu araştırmalar kardiyo-vasküler hastalığı bulunan veya bunlar için yüksek riske sahip olan 77.917 kişi üzerinde gerçekleştirildi.

Araştırmaların ortalama süresi 4.4 sene ve omega 3 dozları da 226-1800 mg arasında idi.

fish oil supplements don't prevent heart attacks ile ilgili görsel sonucu

Analizlerde omega 3 haplarının kalp krizlerini, diğer kalp-damar komplikasyonlarını ve bunlara bağlı ölümleri azaltmadığı; koroner kalp hastalığı, diyabet, yüksek kan yağları olan veya kolesterol hapı kullananlarda da koruyucu tesiri bulunmadığı belirlendi.

USA’ nın dünyaca meşhur Milli Sağlık Enstitüsü (National Institutes of Health=NIH) de "Omega 3 yağ asitlerinden zengin deniz ürünleri kalp sağlığı için gereklidir ama omega 3' ün gıda takviyesi şeklinde alınmasının kalp hastalıklarına karşı koruyucu olduğu gösterilmemiştir” diyor (9).

Omega 3 hapları nasıl patladı?

Balık yağı haplarının “patlaması” Amerikan Kalp Derneğinin (American Heart Association=AHA) 2002’ deki “bilimsel beyanatı”(!) ile oldu (10).

Benim AHHA yani American Heart Hurt Association adını verdiğim derneğin “Omega 3 yağ asitlerinin kardiyo-vasküler hastalık ensidansını azalttığı epidemiyolojik ve klinik araştırmalarla gösterilmiştir” ifadesi her zaman olduğu gibi “bilimsel değildi”.

Çünkü elde, bu ifadeyi ispatlayacak yeterli ve güvenilir araştırma yoktu.

AHHA, muhtemelen balık yağı hapı üreticilerinden gelen “ricaları” kırma kabalığında bulunmamak için böyle bir açıklama yapmış olmalıydı.

Zaten, yeterli delil olmadan tüm dünyanın uyguladığı tavsiyelerde bulunmak AHHA’ nın genlerine işlemiş olan bir davranış biçimidir.

Gelelim neticeye

BİR: Omega 3 elbette hem genel sağlık hem de kalp sağlığı için elzem bir maddedir ama hastalıklarından korunmanın yolu omega 3 hapı içmek değil, adam gibi beslenmek, hareketli olmaktır.

İKİ: Balık yağı haplarına vereceğiniz parayı sokağa atmayın, taze balık için harcayın (11).

Balıkları “içinde cıva var, yeteri kadar omega 3 yok, bunların haplarını almak gerekir” diye kötüleyen, omega 3 hapı satan tüccarlara ve doktorlara kanmayın.

ÜÇ: Okumuş yazmış insanların omega 3 hapı içmeleri, omega 3 deposu balıkların “oltaya gelmesinden” farklı bir şey değildir.