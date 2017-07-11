Prof.Dr. Mustafa Karataş “Her çocuğun bir ailesi olmalı. Koruyucu aile hizmetinin İslam’daki yeri” konulukonferansta konuştu

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa vatandaşlar ilgi gösterirken Prof. Dr. Karataş, yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.

Karataş, yetimin başının okşanmasının emredildiğine dikkat çekerek “Evlat edinmeyi her ne kadar biz ciddi bir şekilde kendi evladımız gibi düşünsek de aslında o da hukuken bir anlamda koruyu ailedir. Ancak Kur’an-ı Kerim’de tespitlerime göre şunu söyleyebilirim. 17 civarında ayet var. Yetim ve öksüz değildir. Yetime bakmakla koruyup gözetlemekle ilgili ve bunların özü şudur. Allah’ın rızası oradadır. Peygamberimize emredilmiştir. Yetimin başının okşanması emredilmiştir. Azarlanmaması onu gücendirmemesi emredilmiştir. Yetimi azarlayanlar yerilmiştir. Bu konuda hayır yapmak isteyenlere mani olanlar da Kur’an-ı Kerim’de azarlanmıştır”dedi.

İslamda evlatlık ya da korucu aile olmanın şartları açık olarak belirlendiğini kaydeden Karataş “İslam’da evlatlık almak ya da koruyucu aile olmanın üç şartı tespit edilmiştir. Bir,gerçek anne ve babası varsa onlar unutturulmayacak. Annesi babası kimse ona öğretilecek. İmkan varsasöylenecek. Soyu unutturulmayacak. Çünkü dinimizde 5 şeyin korunması esastır. Beş şeyden biri de nesli korumaktır. Neslin muhafazası için de soyun bilinmesi lazım. Bir insanın soyu ne ise onu söylemek zorundasınız. Saklayamazsınız, gizleyemezsiniz. Soyunu rehber eşliğinde pedagog eşliğinde zamanı gelince alıştırarak söylemek durumundasınız” diye konuştu.

Allah’ın rızasını almanın önemine vurgu yapan Karataş, “En güzel iş, bir başkasının ’Allah razı olsun, beni büyüttü, beni okuttu, beni adam etti. Beni insan olarak cemiyete kazandırdı elimden tuttu’ diye hayır duası bir ömür boyu almaktan daha iyi güzel bir hizmet yoktur. Bu anlamda koruyucu aile olmak için imkanı olanlar fırsat kollamalı, seferber olmalı, yapanlarayardımcı olarakteşvik etmeliyiz. Çoğalması, tanınması, duyulması için elimizden geleni yapmalıyız.Bunu da en güzel medeni şekilde elimize yüzümüze bulaştırmadan o çocukların duasını alarak sevgisini saygısını kazanarak huzur içerisinde yapmaktır. Cenabı Hak hepimize bu anlamda güzellikler versin. Hayırlı hizmetler versin. Rabbim yetimlerimize öksüzlerimize ihtiyaç sahibi yavrularımıza uzanan bir el şefkat, bir kalkan, bir hizmetkar olmayı imkanı olan tüm kardeşlerimize nasip etsin” ifadelerini kullandı.