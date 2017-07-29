Prof.Dr. Duran, Cerrahpaşa Tıp’a yeniden dekan oldu
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı’na, Prof.Dr. Alaattin Duran, YÖK tarafından yeniden atandı.29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:30
HABER MERKEZİ - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı’na, Prof.Dr. Alaattin Duran, YÖK tarafından yeniden atandı.
İkinci atamasının gecikmesi sebebi ile görevine 6 ay ara vermek durumunda kalan Prof.Dr. Alaattin Duran yeniden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine başladı.
Duran’ın yeniden dekanlık görevine getirilişi, Türkiye’nin en saygın tıp fakültelerinden olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi camiasında, memnuniyetle karşılandı.