Prof İbiş açıkladı: Deniz Baykal yavaş yavaş...

Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, "Yavaş yavaş komadan çıkıyor. Tepki veriyor." dedi. İyileşme sürecinin devam edeceğini düşündüklerini söyleyen Prof. İbiş, pazartesi günü yeni bir açıklama yapılacağını belirtti.

İşte Prof. Dr. İbiş'in açıklamaları:

"Deniz beyin durumuyla ilgili olarak solunum desteği sağlanmıyor. Kendi kendine nefes alıyor. Yavaş yavaş komadan çıkıyor. Tepki veriyor. Ses verdiğimizde örneğin elimizi sıkın dediğimizde elimizi sıkıyor. Ayağınızı çeker misiniz dediğimizde bu yönde hareket sağlıyor. Önümüzde uzun bir süreç var. Bilgilendirmeye devam edeceğiz."

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