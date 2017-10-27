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Prof İbiş açıkladı: Deniz Baykal yavaş yavaş...

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş, tedavi sürecinde bulunan Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

27 Ekim 2017 Cuma 17:45
Prof İbiş açıkladı: Deniz Baykal yavaş yavaş...

Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, "Yavaş yavaş komadan çıkıyor. Tepki veriyor." dedi. İyileşme sürecinin devam edeceğini düşündüklerini söyleyen Prof. İbiş, pazartesi günü yeni bir açıklama yapılacağını belirtti.

İşte Prof. Dr. İbiş'in açıklamaları:

"Deniz beyin durumuyla ilgili olarak solunum desteği sağlanmıyor. Kendi kendine nefes alıyor. Yavaş yavaş komadan çıkıyor. Tepki veriyor. Ses verdiğimizde örneğin elimizi sıkın dediğimizde elimizi sıkıyor. Ayağınızı çeker misiniz dediğimizde bu yönde hareket sağlıyor. Önümüzde uzun bir süreç var. Bilgilendirmeye devam edeceğiz."

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Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 17:45
  1. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş
  2. deniz baykal
  • abdoabdo1 sa önce
    bence öldü sonradanda aniden öldü diyecekler alışın artık
  • FetösavarFetösavar3 sa önce
    Desenize yaşayan ölüye çevirdi pensil şeytanı....
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