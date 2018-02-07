Prof. Dr. Tarhan: 'Dua etmek stresi azaltır'

Türkiye Özel Okullar Derneği’nin bu yıl 17’incisini Antalya’da gerçekleştirdiği ‘Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu’na Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan konuşmacı olarak katıldı. Eğitimcilere "Eğitimde Stres Yönetimi" başlığında sunum yapan Tarhan, stresi rüzgâra benzetti. “Nasıl ki bir uçurtmayı rüzgâra karşı aldığı pozisyon uçuruyorsa kişi eğer stres karşısında doğru pozisyon alabilirse o kişi yukarılara kadar çıkabilir” dedi.

Vizyon eksikliği stres oluşumunu tetikliyor…

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, iş yükünün fazlalığı, zamanın sınırlılığı, fiziksel mekânın sağlıklı olmaması, özgürlük – sorumluluk dengesi, rol belirsizliği ve çatışmalar gibi sebeplere bağlı olarak stresin oluşabileceğini ve vizyon eksikliği, adaletsiz performans değerlendirmeleri, misyonda belirsizlik gibi durumların da stres oluşumunu tetikleyen durumlar olduğunu ifade etti.

Bireyin kendisindeki stres belirtilerini çözebilmek için saldırganlık veya kayıtsızlık durumuna, gerilim hallerinin ve sinirliliğinin sıklığına, neşesinin azalmasına, dinlenmeyle geçmeyen yorgunluğuna, unutkanlığının artmasına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Tarhan, stresin bedensel etkileri olarak konuşma güçlükleri, mide bulantısı, kusma, uykuda diş gıcırdatma gibi belirtileri de olduğunu açıkladı.

Stres yönetilmesi gereken bir durum

Grup içerisindeki streslerin ise grup içi tartışmaların, şikâyetlerin artması, çalışma ahenginin bozulması, üretkenliğin azalması gibi etkiler sonucunda anlaşılabileceğini söyleyen Tarhan, “Stres hayatımızda sıfırlanması gereken değil, yönetilmesi gereken bir durumdur. Uçurtmayı uçuran rüzgâr değil, rüzgâra karşı aldığımız pozisyondur. Stres de rüzgâr gibidir. Doğru davrandığımızda bizi yukarıya taşıyabilir” dedi.

Dua etmek stresi azaltıyor…

Kişinin stresini yönetmek için solunum egzersizleri, gevşeme teknikleri, biofeedback, self hipnoz, meditasyon gibi yöntemlere başvurmasının olumlu sonuçlar doğurabileceğini belirten Tarhan, stresi azaltmaya yardımcı olarak ise spor yapmak, müzik dinlemek, dua etmek ve içini dökmek, stres danışmak gibi faaliyetler yapılabileceğini dile getirdi.

Mutlu insanlar daha uzun yaşıyor…

Stres durumunun iyi ve doğru tahlil edilebilmesi için Tarhan, “Problem nedir? Problemi doğuran sebepler nedir? Muhtemel çözüm yolları nelerdir? En iyi çözüm yolu hangisidir?” sorularına cevap veren bireyin, stres vericinin zararını karşılaması ve en aza indirgemesi daha mümkün oluyor. Stresi en aza indirgeyen ve mutlu olan insanların daha uzun yaşadığını vurguladı.

Gülümsemeyi yüzünüzden eksik etmeyin…

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, daha az stres için öncelikle problemi kavranmak, dinlemeyi ve soru sormayı bilmek, esnek olmak ve önce kendini sorgulamak gerektiğini ve sakinlik ile gülümsemeyi yüzden eksik etmemenin önemi üzerinde durdu.

Son olarak “Bir sorunun çözümü varsa üzülmeye değmez, çözümü yoksa da üzülsen dahi sonuç değişmeyeceği için yine üzülmeye değmez” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bireylerin stresle baş edebilmek için sorun odaklı değil çözüm odaklı düşünmesi gerektiğini vurguladı.