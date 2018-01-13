Prof. Dr. Tarhan: 'Bütün insanlara 41 numara ayakkabı giydirmek mümkün değil'

Programda projeye katılan mentiler sertifikalarını alırken; çalışmalarda hazırlanan projeler de yarıştı. Başarılı olan üç proje ödüllendirildi. Üstün yetenekli gençlerin ve çocukların yeteneklerinin bire bir eğitim modeliyle ortaya çıkacağını belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bu çocuklar bire bir öğrenemezse harcanıyorlar. Düşünce stili farklı olduğu için aykırı olarak nitelendiriliyorlar. Özel yetenekli çocuklara birebir öğretmenin yolu da bu mentorlük sistemi. Usta-çırak sistemi içerisinde öğretmek etkili oluyor” dedi.

Üsküdar Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde, Kalkınma Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle “çocuklar ve gençler mali destek programı” kapsamında gerçekleştirilen “Ulusal Yetenek Ve Mentor Ağı Projesi” tamamlandı. Özel yetenekli gençlerin yetenek alanlarıyla ilgili gelişim süreçlerini bir mentor danışmanlığında somut çıktılara dönüştürmeyi hedefleyen programın kapanış töreni gerçekleştirildi.

Üsküdar Üniversitesi Altunizade Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda yapılan törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Kurucu Üyesi Mustafa Ataş ile Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de katıldı.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Öğrenmede usta-çırak ilişkisi etkili oluyor”

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, yaptığı konuşmada nörobilimde yapılan son çalışmaların öğrenmenin modellemeyle olduğunu ortaya koyduğunu belirterek “Aslında insan boş bir tablo gibi doğmuyor. Ciddi bir yetenek potansiyelinde doğuyor ama hangi ortamda yetişirse onun özelliklerini alıyor. İnsan beyni öğrenmeye son derece açık. Öğrenme sosyal olarak alktarılıyor. Öğrenmede genetik mirastan çok insanoğlu modellemeyle öğreniyor. Bu nedenle öğrenmede usta-çırak ilişkisi çok dikkat çeken bir ilişki” diye konuştu.

Tarhan: “Bütün insanlara 41 numara ayakkabı giydirmek mümkün değil!”

IQ’su çok düşük ya da çok yüksek çocukların akademik ve sosyal uyum zorlukları yaşadıklarını ve bu nedenle özel eğitime ihtiyaçlarının olduğınu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bütün insanlara 41 numara ayakkabı giydiremediğimiz gibi bu çocuklara da aynı eğitimi verirseniz farklı yeteneği olan çocuklar harcanırlar” uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Mentorlük sisteminde bire bir öğrenme gerçekleşiyor”

Normal ortalama çocukların grup içerisinde öğrenmelerine rağmen özel yetenekli çocukların bire bir öğrendiklerine dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bu çocuklar bire bir öğrenemezse harcanıyorlar. Düşünce stili farklı olduğu için aykırı olarak nitelendiriliyorlar. Özel yetenekli çocuklara birebir öğretmenin yolu da bu mentorlük sistemi. Usta-çırak sistemi içerisinde öğretmek. Bunu atalarımız Enderun Mekteplerinde gerçekleştirmiş. Burada tek kişilik sınıflar var. Bu çocuklara bire bir eğitim verecek bir altyapı oluşturulması gerekiyor. Bu çocuklara birebir eğitim vermemek kaynak ısrafı” diye konuştu.

Tarhan: “Bilgi çağının fabrikaları üniversiteler”

Bilgi çağının fabrikalarının üniversiteler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Üniversiteler fikir üretiyorlar. Ürettiği fikri tasarlayıp satıyorlar. İleri teknoloji oluşturuyorlar ve dünyaya bu şekilde hükmediyorlar. Bu da projelerle olacak bir durum o nedenle biz de bilim çağını kaçırmak istemiyorsak yeni fikirler üretmeliyiz. Yeni ve farklı bakış açısı getiren yeni açılımlar sağlayan girişimci gençlerin önünü açmamız gerekiyor. Onlara nitelikli ortam sağlamamız gerekiyor. Bunu yapabilirsek bu çocuklar yol alırlar” dedi.

Projeye emek verenlere teşekkür eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bu propje örnek bir proje oldu. İnşallah Milli Eğitim Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı projeyi ülkemizdeki diğer üniversitelere de yayar” temennisinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Kurucu Üyesi Mustafa Ataş ise üstün yetenekli gençlerin fark edilmesini sağlayan projenin başarılı olduğunu belirterek “İmkan ortaya konduğu zaman geçmişteki başarılarımızı yeniden gerçekleştirecek bir Türkiye inşa edeceğimizi düşünüyorum. Türkiye’de bu çalışmayı ilk kez yapan Üsküdar Üniversitesini ve emeği geçenleri kutluyorum” diye konuştu.

Başarılı üç proje ödüllendirildi

Projeye katılan mentiler, bir yıl boyunca akademisyenlerle yaptıkları çalışmalar sonucu ortaya çıkan projelerini sergiledi. Projeler arasında yapılan değerlendirmelerde üç proje ödüle layık görüldü.

Proje birincisi İstanbul Bilsem öğrencilerinin “Dilimizin Kültür Hazineleri Projesi” oldu. Danışman öğretmen Erşah Kayapınar ve öğrenci Nisa Ünsür, ödülünü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’dan aldı.

İkincilik alan proje Kartal Anadolu İmam Hatip öğrencilerinin “Robotik El Sisteminin Üç Boyutlu El Hareketleri İle Online Sistem Üzerinden Kontrolü Teletouch” projesi oldu. Danışman öğretmen Ersin Ertürk ve öğrencileri Musa Sadık Ünal ile Abdurrahman Emirhan Ünal’a ödülleri Halide İncekara tarafından verildi.

Üçüncülük alan proje ise Kocaeli Fen Lisesi’nden “Bu Robot Sesli Komutlarınızla Ev İşlerinizi Yapıyor” isimli proje oldu. Danışman öğretmen Şadiye Öztürk, öğrenci Ahmet Akif Kaya da ödüllerini, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve İSTKA Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz’dan aldı.

Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı Projesi’ne katılan mentilere de sertifikaları verildi.

Programın ardından projeye katılan menti ve mentorler hatıra fotoğrafı çektirirken; Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Mustafa Ataş, Halide İncekara projede dereceye giren çalışmalarla ilgili bilgi aldı.