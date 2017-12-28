Prof. Dr. Özdemir’den, Tübingen İslam İlahiyat Merkezi’nde yılın son dersi

Üsküdar Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir, Alman düşünür ve şair Goethe’nin bizzat Kur’an’ı inceleyerek ve Hz. Peygamber’in hayatını tetkik ederek yazdığı “Şiir ve Hakikat” eserinden alıntılar yaptı. Dr. Katharina Völker’in davet ettiği Prof. Dr. İbrahim Özdemir, merkezi gezdi. Merkez Başkanı Prof. Dr. Erdal Toprakyaran’ı makamında ziyaret eden Prof. Dr. İbrahim Özdemir, merkezle ilgili bilgi aldı.

Federal hükümetin 4 milyon Euro’luk bir bütçe ile desteklediği ve yaklaşık 200 öğrencinin eğitim gördüğü merkezde Almanya’daki okullarda Almanca İslam din dersi verecek öğretmen ve imamların yetiştirilmesi hedefleniyor. Böylece Almanya dışarıdan gelen öğretmen ve imamlar yerine kendi yetiştirdiği öğretmen ve imamları istihdam edecek.

İslam Tarihi ve Çağdaş Kültür Uzmanı Prof. Dr. Erdal Toprakyaran, Goethe Üniversitesi’nde de öğretim üyeliği yaptı. Merkezde öğrenciler Arapça, Siyer ve İslam Tarihi, Kuran, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam, Din Pedagojisi ve İslam Edebiyatı dersleri görüyor. Öğrencilerin çoğunun Almanya’da doğup büyüdüğünü belirten Prof. Dr. Erdal Toprakyaran, büyük bir bölümünün Türk asıllı olduğunu, Arap ve Boşnak kökenli öğrencilerin de bulunduğunu ifade etti.

Prof. Dr. İbrahim Özdemir’in İslam’da Pratik Ahlak dersinde “Kur’an ve Çevre Ahlakı” konusunu işlediği derse hocalar ve öğrenciler ilgi gösterdi. Prof. Dr. İbrahim Özdemir, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Bu çerçevede Müslüman öğrencilere İslam’ın çevre anlayışını ve hayvanlarla ilgili bakış açısını bilmenin önemini anlatan Prof. Dr. İbrahim Özdemir,Yunus Emre’nin “Yaratılanı severiz, Yaratan’dan ötürü” deyişinin İslam Çevre anlayışını adeta özeti olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. İbrahim Özdemir, üç önemli Batılı entelektüelin Müslümanların geçmişte çevreye ve hayvanlara bakış açılarından örnekler verdi. Alman şairi ve düşünürü Goethe, Fransız seyyah, edebiyatçı ve devlet adamı Alfonso Lamartin ve İngiliz seyyah ve dilbilimci Edward Lane’den örnekler veren Prof. Dr. İbrahim Özdemir’in Goethe’nin Doğu-Batı Divanından Kuran ve Hz. Peygamberle ilgili alıntılar büyük ilgi çekti. Özellikle Goethe’nin Hz. Peygamber için yazdığı şiiri çevreci bir bakış açısyla tahlil eden Prof. Dr. İbrahim Özdemir, “Goethe Kur’an’ın ruhunu ve Hz. Peygamber’in mesajını ilk anlayanlardan olduğunu ifade etti.

Goethe’den örnek verdi

Prof. Dr. İbrahim Özdemir, “Günümüzde bile hala İslam ve Hz. Peygamberle ilgili cehalet kaynaklı önyargılar sürerken, Goethe’nin bizzat Kur’an’ı inceleyerek ve Hz. Peygamber’in hayatını tetkik ederek ulaştığı sonuç hepimiz için önemli mesajlar içeriyor. Bilgi temelli İslam’ı ve Hz. Peygamberi anlamak durumundayız” dedi.

Prof. Dr. İbrahim Özdemir, Goethe’nin, Hz. Peygamber’e olan sevgi ve bağlılığını 1773 yılında yazdığı, “Şiir ve Hakikat” isimli eserinde yer alan Mahomets Gesang’da (Muhammed’in Kasidesi) açık ve net olarak ifade ettiğine dikkat çekerek “Buna göre, insanlığın manevî rehberi ve lideri olarak Hz. Muhammed’in etkisi dağlardan fışkıran berrak su mecazı ile tasvir edilmiş. Bu su büyük bir nehir halini alır; diğer çayları, akarsuları da adeta birer kardeş gibi bünyesine alıp kendisiyle birlikte sürükler. Geçtiği yerleri ihya edip, verimli hale getirdikten sonra kardeşleriyle birlikte nihayet- burada Allah’ın bir sembolü olan- denize intikal eder” dedi.

Şiiri çevreci bir bakış açısıyla tahlil eden Prof. Dr. İbrahim Özdemir, Goethe’nin erken bir dönemde Hz. Peygamberin hayatındaki çevreye olan olumlu bakış akışını fark ettiğini özellikle vurguladı.

Almanya’da yaşayan Müslüman öğrencilerin Goethe’yi daha iyi araştırmalarını isteyen Prof.Dr. İbrahim Özdemir, Goethe’nin Almanlara İslam’ı anlatmada bu büyük şairin köprü vazifesi görebileceğini anlattı.

Prof. Dr. İbrahim Özdemir, akşam da Weltethos-Institut’ün (Global Etik Enstitüsü) Müdürü Dr. Bernd Villhauer düzenlediği etkinlikte “Kur’an’ın Tabiat Anlayışı ve Çevre Ahlakı” konulu bir konferans verdi. Konferansı üniversitenin öğretim üyeleri, iş adamları ve öğrenciler izledi.