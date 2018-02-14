Prof. Dr. Nevzat Tarhan: Evlilikte ego savaşları var

İstanbul Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen moderatörlüğünü Şaban Özdemir’in yaptığı ‘Son Sığınak Aile’ isimli söyleşine katılan, Prof. Dr. Nevzat Tarhan, aile içindeki birebir ve genel ilişkilerin nasıl yolunda tutulabileceği ve problemler karşısında neler yapılması gerektiği konusunda önemli bilgiler verdi.

Evliliklerde ego savaşlarının olduğunu, Batı kültürünün kadın – erkek ilişkilerini savaşa dönüştürdüğünü ifade eden Tarhan, evlilikte itaatin çift taraflı olması gerektiğinin altını çizdi. İlişki terapilerinde, evlilikte takım olabilme olgusunun arandığının altını çizen Tarhan, işbirliğinin büyüsünden ve öneminden bahsetti.

Sosyal ilişkileri yönetebilen kimsenin bütçe yönetimini örnek göstererek çoğu şeyi de yönetebileceğini belirten Tarhan, alışkanlıkların algı körlüğü oluşturduğunu ve beklenmeyen sürprizlerin beklenenlere göre beyindeki haz merkezini daha fazla uyardığını söyledi. Tarhan, eşlerin bir birlerine beklenmedik sürprizler yapmasını önerdi.

Annelik birinci basamak kariyerdir

Eski zamanlara göre insanların zaman fakiri olduğunu, aile içinde sohbete daha az zaman ayırabildiğinin altını çizen Tarhan; “Çocuğumuza ayırdığımız zaman bizim için en büyük yatırımdır. Annelik birinci basamak kariyerdir. Annelik maaşa bağlanmasa bile sigortalı bir meslek olarak tanımlanmalıdır.” diye konuştu.