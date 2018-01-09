Prof. Dr. Nabi Avcı'dan yurt dışına gidecek öğrencilere öneri

MEB Adına Yurtdışına Gönderilen Öğrencileri Bilgilendirme Toplantısı' İstanbul'da başladı. 11 Ocak'ta sona erecek toplantıda MEB tarafından yurtdışına eğitim için gönderilen öğrencilerle bakanlığın önde gelen isimleri buluştu. Yurtdışına lisansüstü eğitim için gönderilen 222 öğrenci için sunumlar yapıldı. Bu adaylar eğitimlerinin sona ermesinin ardından MEB kadrolarında çalışmaya başlayacak.

Milli Eğitim eski Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, burslu 222 öğrenciye önerilerde bulundu. Avcı yurtdışında 'geleceğin MEB yöneticileri’nin dikkat etmesi gerekenlerden bahsetti. Milli Eğitim Eski Bakanı, "Yurtdışına gittiğiniz ülkelerde kötü niyetli organizasyonlara dikkat edin. Bu örgütler size çok farklı yüzlerle yaklaşma becerilerine sahip. Ayrıca Türkiye'nin işine yarayacak araştırmalar, çalışmalar yapın, başka bir ülke için değil" diye konuştu.

Toplantının ilk gün oturumunun katılımcıları arasında yer alan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ise değişen kanunla yurtdışına gönderilen öğrencilerle ilgili bilgiler paylaştı. Erdem, "1929'da yürürlüğe giren 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca yurtdışına mecburi hizmet karşılığında öğrenci gönderme işlemleri başladı. Başlangıçta yılda 120 öğrenciye burs verilirken, 1929-2005 arasında toplam 9 bin 689 öğrenciye burslu statüde öğrenim görme imkânı tanındı. 2006’da hayata geçirilen ‘5 Yılda 5000 Öğrenci Projesi’ ile program ivme kazandı. 2006-2016 arasında 8 bin 214 öğrenci olmak toplam 17 bin 903 öğrenci program dâhilinde yurtdışında lisansüstü öğrenim gördü. 1416 sayılı Kanun kapsamında 2013’ten itibaren Bakanlığımız adına yurtdışına öğrenci gönderilmeye başlandı.

Bakanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen alanlarda öğrenimlerini doktora derecesiyle tamamlayan öğrenciler, eğitim sistemleri ve uygulamaları konusunda çalışmalarda bulunmak, yeni stratejiler geliştirmek, Bakanlığın hizmet kapasite ve kalitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, eğitim sistemleri ve uygulamaları konusunda ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek ve Türkiye’de uygulanabilir metotlar üzerinde çalışmalarda bulunmak üzere Milli Eğitim Uzmanı kadrolarına atanacak. Halîhazırda yurtiçi ve yurtdışı dil, yüksek lisans ve doktora aşamalarında toplam 222 öğrenci ABD, Almanya, Avustralya, Çin, Fransa, İngiltere, İtalya, Rusya gibi öğrenim görüyor” diye konuştu.