YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Mandal, Sabancı Üniversitesi rektörü oldu. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı eşliğinde Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu, SSBF Görsel Sanatlar Stüdyo ve Atölyeler eski Sorumlusu sanatçı merhum Bayram Candan tarafından tasarlanan ve üzerinde “Sabancı Üniversitesi’nin Akademik Özgürlük Bildirisi” bulunan yazıtı yeni Rektör Prof. Dr. Hasan Mandal’a devretti. Devir Teslim Töreni, Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu adına hazırlanan tuğlanın Mezunlar Rıhtımı’na yerleştirilmesiyle sona erdi.