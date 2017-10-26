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Prof. Dr. Cevdet Erdöl: Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Erdöl, geçen yıl 422 bin 135 kişinin hayatını kaybettiği, bu rakamın yüzde 27'sine denk gelen 115 bin kişinin ölüm nedeninin sigaraya bağlı hastalıklar olduğunu belirtti.

26 Ekim 2017 Perşembe 11:33
Prof. Dr. Cevdet Erdöl: Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de 2016'da 422 bin 135 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bu rakamın yaklaşık yüzde 27'sine denk gelen 115 bin kişinin ölüm nedenin de tütüne, çoğunlukla da sigaraya bağlı hastalıklar olduğunu bildirdi.

Erdöl, Türkiye'deki ölüm nedenlerinin büyük bir kısmının önlenebilir nedenler olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: 

"TÜİK 2016 yılı 'Ölüm Nedeni İstatistikleri'ne baktığınızda 2016'da ülkemizde yaşanan ölüm vakalarının yüzde 39,8'inin dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı olduğunu görmekteyiz. Bunu, yüzde 19,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 11,9 ile solunum sistemi hastalıkları izlemektedir. Dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle gerçekleşen ölümlerin 2016'da yüzde 40,5'i iskemik kalp hastalıkları, yüzde 23,6'sı ise beyin-damar hastalıkları kaynaklıdır. Kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölümlerin yüzde 31,1'i gırtlak ve soluk borusu, bronş, akciğerin kötü huylu tümörlerinden kaynaklanmıştır. Bu ölümlerin mühim bir kısmının önlenebilir ölüm nedenleri olduğunu söyleyebiliriz."

"Sigara insanlık tarihi boyunca üretilmiş en tehlikeli kitle imha silahıdır"

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 2016'da 422 bin 135 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu rakamın yaklaşık yüzde 27'sine denk gelen 115 bin kişinin ölüm nedeni tütüne, çoğunlukla da sigaraya bağlı hastalıklardır. Nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar nedeniyle yaşanan ölümler sigaranın verdiği zararla mukayese bile edilemez. Sigara bağımlılığı tüm ülkeler için ciddi sonuçları olan küresel bir sorundur. Bu nedenle sigara ve her türlü sigara ürünü ile mücadeleye 'kitle imha silahı' penceresinden bakmak gerekmektedir. Çok net olarak söyleyebiliriz ki sigara insanlık tarihi boyunca üretilmiş en tehlikeli kitle imha silahıdır."

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 11:33
  1. ölüm nedeni
  2. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl
  3. sigaraya bağlı hastalıklar
  4. Tütün
  5. Anadolu Ajansı
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