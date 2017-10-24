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Prof. Dr. Canan Karatay: ‘Hayatımızı kurtaran zeytinyağıdır’

Prof. Dr. Canan Karatay, "Eğer bu ülkede zeytin meyvesi ve zeytin meyvesinin suyu olan zeytinyağı kullanımı artarsa hastalıkları önler hiçbir hastalık kalmaz."

24 Ekim 2017 Salı 17:48
Prof. Dr. Canan Karatay: ‘Hayatımızı kurtaran zeytinyağıdır’

Kardiyolog-Cerrah Prof. Dr. Canan Karatay, Türkiye’de ilk zeytin hasadının gerçekleştirildiği Mersin’in Mut ilçesinde belediye ve kaymakamlık tarafından düzenlenen 3. Mut Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyumu’na katıldı.

Kardiyolog-Cerrah Prof. Dr. Canan Karatay, “Bin 400 yaşındaki bir ağaçtan elde edilen meyveler ve yağlar beni heyecanlandırıyor. Zeytin altındır zeytinyağı da altın suyudur. Mut’ta bu altının içinde yaşamaktasınız. Bu altının kıymetini bu altın suyunun kıymetini bilmeniz lazım. Çünkü altından daha kıymetlidir. Zeytinyağı yani yağ değil zeytinin meyve suyudur, ömrü uzatıyor hastalıkları önlüyor. Ben bir kalp profesörü olarak herkesi eğitmeye uyarmaya çalışıyorum” diye konuştu. 

''HAYATIMIZI KURTARAN ZEYTİNYAĞIDIR''

Yağ ile milleti korkuttuklarını söyleyen Karatay, “Hayatımızı kurtaran zeytinyağıdır. Hastalıklarımızı önleyen zeytinyağıdır. Hayatımızı kurtaran hastalıklarımızı önleyen köy tereyağıdır. Bunlar olmadan biz hiç birimiz hayatta kalamayız. Yağ olmadan biz hayatta kalamayız. Zeytinyağına yağ demeyelim yeni bir önerim var en sağlıklı meyve suyudur diye halkımıza sunalım. Bolca içeceksiniz çocuklarınıza içireceksiniz hastalıkları önler. Eğer bu ülkede zeytin meyvesi ve zeytin meyvesinin suyu olan zeytinyağı kullanımı artarsa hastalıkları önler hiçbir hastalık kalmaz ve bu meyve bin 400 sene ağaç meyveyi veriyor bu uzun ömürlüyü bize bahşeder. Bu ağaçları kesenleri de maalesef yüreğim sızlıyor. Aristo diyor ki bir zeytin ağacını kesenin başı vurula ben de diyorum ki Türkiye’de o zaman çok kişinin başı vurulacak” dedi.

 ''HER SABAH BİR KAHVE FİNCANI İÇMELİSİNİZ'' 

Yapılan bir araştırmada, doğal bir zeytinyağının kanser hücrelerini yok ettiği ve kanser hücrelerinin çoğalmasını önlediğinin gösterildiğini belirten Karatay, "Ben diyorum ki kanser ilaçlarını bulamıyoruz diye ortalıkta kül bırakacağınıza gerek yok bol bol doğal sıkım zeytinyağı tüketin. Kalp krizini önlüyor, kanı sulandırıyor, şekeri düşürüyor, eklem ağrılarını gideriyor. Zeytinyağını vücudumuzun ağrıyan her yerine sürebilirsiniz. Zeytinyağını her sabah bir kahve fincanı içmelisiniz” diye konuştu.

Mut’ta bulunan bin 300 yıllık anıt zeytin ağacından elde edilen zeytinyağının 1 kilosunu 50 bin liraya açık arttırmayla alan esnaf Akif Çetin, “Mut’ta tescili olan bin 300 yaşındaki zeytin ağacından toplanan zeytinlerden üretildi. Bu aldığım zeytinyağı benim için özel bir zeytinyağı” dedi.

Etkinlik kapsamında, yoldan geçen araçlar durdurularak sürücülere, Canan Karatay, Kaymakam Mehmet Ali Akyüz ve Belediye Başkanı Nebi Yılmaz tarafından şişelerde zeytinyağı ikram edildi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 17:48
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