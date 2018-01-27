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Primlerin yükselmesiyle emekli maaşları da artıyor

Asgari ücretle birlikte prime esas kazançlar da arttı. Buna göre, tavan miktar 15 bin 221 lira oldu. Bu artış emekli maaşını da yükseltecek.

27 Ocak 2018 Cumartesi 17:09
Primlerin yükselmesiyle emekli maaşları da artıyor

2018 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte çalışma hayatında kullanılan ücret miktarları da yükseldi. Özellikle ileride alınacak emekli maaşını direkt etkileyecek prime esas kazancın üst sınırı da yükselmiş oldu. Buna göre brüt asgari ücret 2.029.50 lira olurken üst kazanç sınırı da 15.221 liraya çıktı.

RAKAM YENİDEN BELİRLENDİ

Daha önce asgari ücretin 6.5 katı olarak uygulanan tavan ücret 2017 yılından itibaren 7.5 katı olarak hesaplanmaya başladı. Böylece çalışanlar veya kendi işini yapan Bağ-Kur'lular ile isteğe bağlı ödeme yapanlar daha yüksek prim yatırarak emekli maaşlarını artırma imkânına kavuştu. Tavandan prim yatırılan çalışanlar için emekli aylığında yüzde 15'e yakın bir artış bu sayede sağlanmış oluyor. Yeni hesaba göre 2018 yılı içinde günlük alt sınır 67.65 lira aylık alt sınır ise 2.029.50 lira oldu. Günlük üst sınır 507.38 liraya aylık üst sınır ise 15.221 liraya çıktı.

BORÇLANMAYA YENİ RAKAM 

Erken emeklilik sağlayan doğum ve askerlik borçlanmaları ile kendi namına iş yapanların ödeyecekleri aylık prim miktarları da değişti. Burada belirlenen kazancın yüzde 32'si ödeniyor. Buna göre en düşük aylık ödeme miktarı 649.44 lira olurken en yüksek miktar ise 4.870.80 liraya ulaştı. 

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 17:09
  1. Ekonomi
  2. emekli maaşına zam
  3. prim
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