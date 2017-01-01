‘Prime Suites’ ve 'Babacan Palace’den özel kampanya

Beylikdüzü bölgesinin en lüks projesi olma özelliği taşıyan ‘Babacan Palace’ta toplam 248 adet stüdyo, 1+1, 2+1, 3+1 geniş teraslı suit daireler yer alıyor.

Babacan Holding konut sahibi olmayı kolaylaştırmak için birbirinden özel kampanyalara imza atmaya devam ediyor. ‘Babacan Palace’ ve ‘Prime Suites’ projelerinden konut sahibi olmak isteyenler, hemen taşınıp ödemeye ise 1 yıl sonra başlıyor.

Teslime hazır projeleri için yeni bir kampanya başlattıklarını açıklayan Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan, “Otel konforunda rezidans konseptine sahip ‘Prime Suites’ ve Beylikdüzü bölgesinin en lüks projesi olma özelliği taşıyan ‘Babacan Palace’ projelerimizden konut sahibi olmak isteyenlere kaçırılmayacak bir fırsat sunuyoruz. Her iki projemizden daire satın alanlar, bir günde taşınıp ödemelere ise bir yıl sonra başlayabilecek. Bölgenin en lüks ve en prestijli projelerinde ulaşılmaz algısını kırarak, hem yatırım hem de oturma amaçlı konut sahibi olmak isteyenleri satış ofislerimize bekliyoruz” dedi.

Osmanlı ve İngiliz mimarisinin görkemi ve tarihi dokusunun modern mimari anlayışıyla bütünleştiği ‘Babacan Palace’ ayrıca 5 yıldızlı otel konseptine sahip. Teslimlerin hemen gerçekleştiği, donanımlı SPA ve buhar banyosuyla da konforun yanı sıra sağlıklı bir yaşamın da kapılarını aralayan projede daire fiyatları ise 269 bin TL’den başlıyor.

Sosyal donatıları arasında açık yüzme havuzu, çocuk havuzu ve oyun alanları, fitness, güneşlenme terası, sauna, Türk hamamı bulunan proje E-5 ve metrobüs durağına yürüme mesafesinde olmasıyla da yatırımcıların dikkatini çekiyor.