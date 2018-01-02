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Prens'in babası açlık grevine başladı

Suudi Arabistan'ın en zengin ismi Prens El Velid bin Talal'in babası Prens Talal bin Abdülaziz, açlık grevine başladı.

02 Ocak 2018 Salı 14:59
Prens'in babası açlık grevine başladı

Kral Selman'ın üvey kardeşi olan 86 yaşındaki Prens Talal'ın, ilk çocuğu olan Prens El Velid Bin Talal'ın 4 Kasım'da gözaltına alınmasının hemen ardından, 10 Kasım'da yemek yemeyi kestiği, bir ay içinde 10 kilo kaybettiği ve şu sıralar Kral Faysal Hastanesi'nde tedavi altında tutulduğu kaydedildi.

Veliaht Prens Muhammed, yolsuzluk operasyonu adı altında aralarında Prens Talal'in oğlunun da bulunduğu yüzlerce prens, işadamı ve eski bakanı tutuklamıştı.

Kızıl Prens olarak da bilinen Talal bin Abdülaziz, aynı zamanda Kral Abdullah'ın üvey kardeşidir. Prens Talal kraliyet ailesi içinde Hür Prensler diye bilinen reform yanlısı grubun liderliğini yapmış, 1958 yılında insan hakları konusunda ilerlemeler içeren anayasal monarşi temelli bir anayasa metni yazmıştır.

Bunun yanında seçilmiş üyelerden oluşan bir danışma komitesi oluşturmaya çalışmış ancak denemeleri kral ve dini liderler tarafından uygun bulunmamış; hatta hazırlanan anayasa metninin şeriata aykırı olduğunu belirten bir fetva ile karşı karşıya kalmıştır.

1961 yılında krallık tarafından pasaportu iptal edilmiş, Mısır'a yerleşen prens kendisini sosyalist olarak tanımlamıştır. Burada Cemal Abdülnasır'dan etkilenen Talal kraliyet yönetimini eleştirip, yenilikler yapılması için çalışmaya devam etmiştir.

Suudi Prens El Velid bin Talal'ın serbest bırakılması için hükümetin prensten 6 milyar dolar istediği son günlerde oldukça dikkat çekmişti. 62 yaşındaki veliaht prens 18 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin 57'inci adamı olarak tanınıyor.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 14:59
  1. Cemal Abdülnasır'
  2. El Velid bin Talal
  3. Hür Prensler
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