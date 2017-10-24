Prens Selman, 3 ülke üzerinde büyük bir yatırım kenti kuracak

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Neom isimli proje 26.500 kilometrekarelik alanı kapsayacak.

Prens Selman’ı öne çıkaran en önemli proje ise ülkenin petrole dayalı ekonomisini çeşitlendirmeyi öngören 2030 Vizyonu olarak biliniyor. Petrole dayalı bir ekonomiden uzaklaşmanın hedefinin çizildiği, özelleştirmeden savunmaya, istihdamdan kadınların çalışma koşullarına ve turizme kadar pek çok alanda reformların yer aldığı projenin altında Bin Selman’ın imzası bulunuyor.

Ürdün ve Mısır'dan Prens Salman'ın açıklamalarının ardından bir yorum gelmedi. Proje için milyar dolar kaynak ayrıldığı ifade edildi.