Milletin duası Erdoğan'ın başarısı Doğan medyasını böyle saçmalattı

Posta yazarı Rauf Tamer bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her olaydan güçlenerek çıkmasını "Ona pusu kuranlar, aslında birer düşman değil, bilakis,onu yüceltmek için kiralanmış ajanlar olsa gerek." sözüyle açıklayarak belli güç odaklarıyla aynı cümleyi kurarak kimin yanında olduğunu ortaya koydu.

İşte o yazı;

Masal gibi

Her olaydan Tayyip Erdoğan kazançlı çıkıyor.

Gezi Parkı’nda yara alır dedik, güçlenerek çıktı.

7 Şubat ve 17 - 25 Aralık ona vız geldiği gibi daha da güç kattı.

Suriye Bataklığı’na saplanır zannettik, o 5 seçim daha kazandı, gitti Suriye’de hem sahaya indi, hem masaya oturdu.

15 Temmuz desen, Erdoğan’ın zırhına çarpıp kendisi parçalandı.

Sarraf Davası bile ona mağduriyet getiriyor. Yine kârlı. Olacak şey mi? Hele Kudüs!.. Yıldızını daha parlattı.

Hangi birini sayayım? Hal böyleyken, şimdi aptal bir Körfez Prensi çıkmış, hangi Süpermen’e sataştığını bilmeden, onun ecdadına hakaret ediyor. Sonuç, yine Erdoğan’ın lehine... Çünkü millet vahdet sergiliyor.

Anlaşıldı.

Ona pusu kuranlar, aslında birer düşman değil, bilakis,onu yüceltmek için kiralanmış ajanlar olsa gerek.