Milletin duası Erdoğan'ın başarısı Doğan medyasını böyle saçmalattı
Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Posta gazetesinin yazarı Rauf Tamer bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayasızca ve saçma bir iftira attı.22 Aralık 2017 Cuma 14:15
Posta yazarı Rauf Tamer bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her olaydan güçlenerek çıkmasını "Ona pusu kuranlar, aslında birer düşman değil, bilakis,onu yüceltmek için kiralanmış ajanlar olsa gerek." sözüyle açıklayarak belli güç odaklarıyla aynı cümleyi kurarak kimin yanında olduğunu ortaya koydu.
İşte o yazı;
Masal gibi
Her olaydan Tayyip Erdoğan kazançlı çıkıyor.
Gezi Parkı’nda yara alır dedik, güçlenerek çıktı.
7 Şubat ve 17 - 25 Aralık ona vız geldiği gibi daha da güç kattı.
Suriye Bataklığı’na saplanır zannettik, o 5 seçim daha kazandı, gitti Suriye’de hem sahaya indi, hem masaya oturdu.
15 Temmuz desen, Erdoğan’ın zırhına çarpıp kendisi parçalandı.
Sarraf Davası bile ona mağduriyet getiriyor. Yine kârlı. Olacak şey mi? Hele Kudüs!.. Yıldızını daha parlattı.
Hangi birini sayayım? Hal böyleyken, şimdi aptal bir Körfez Prensi çıkmış, hangi Süpermen’e sataştığını bilmeden, onun ecdadına hakaret ediyor. Sonuç, yine Erdoğan’ın lehine... Çünkü millet vahdet sergiliyor.
Anlaşıldı.
Ona pusu kuranlar, aslında birer düşman değil, bilakis,onu yüceltmek için kiralanmış ajanlar olsa gerek.
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Erdal san12 sa önce Seceat arz ederken sirkatin söylemek böyle bir şey. huseyin12 sa önce sana yazar diyenin beynine ......serefsiz lerkendinizin yaptirdiklarinizibu sekildede itiraf etmis oldun Selametçi Şaban21 sa önce İyi. İyi. Demekki doğru yoldayız. Refahyol iktidarının başbakanı muhterem Erbakan hocama LEGAL YADA İLLEGAL ne varsa denenecek.bu iktidar düşecek yazmıştı. Bugün Erdoğanı övse kendimden şüphe ederim. Ntr23 sa önce Ben o yazıyı okudum adam sizin söylediğinizin tam tersini söylemek istiyor bence sizin kapasiteniz yetmemiş yazarı anlamaya Kadir23 sa önce Rauf bak işte biz buna ilahi adalet diyoruzOYUNLARINIZI BOZUP SİZİ KUDURTAN ALLAHA HAMD OLSUN KADİRLİ'Lİ FATİH1 gün önce Tayyip Erdoğan yani o yüce kişi Allah'ın yolunda ve Allah ona yardım ediyor tıpkı allahimin her doğrunun yanında olduğu gibi...Başka söze gerek yok yavuz1 gün önce Dünyada bir mazlumun duasını alan kişinin ödülünün ne olacağını ALLAH cc türkiye deki hainler le birlikte dünyadaki şeref yoksunu alçak lara da gösteriyor. Bunu anlamak için iman gerek olmazsa böyle saçma 'lar sın Gerçek541 gün önce Savcılar polis jandarma nerede? Adam(sözün gelişi yoksa adam falan değilde) suçluların bu millete tuzak kuranların bir gecede milyarlarca dolarını hortumlayanların kimlik olduklarını bildiğini yazılı olarak itiraf etmiş. Daha ne yapsın , ben de patronum gibi şeref yoksunu vatan haini bir ajan provokatörüm mü desin.hala bazı gerçekleri kabullenemiyor bu ahmaklar. Ömer1 gün önce Bir ahmak kendi durumunu ancak bu kadar güzel ifade eder... A1 gün önce Posta gazeteside sahibi Aydın Doğan gibi....... nasıl iftira yapçanı bilmiyor ....