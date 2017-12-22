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Milletin duası Erdoğan'ın başarısı Doğan medyasını böyle saçmalattı

Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Posta gazetesinin yazarı Rauf Tamer bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayasızca ve saçma bir iftira attı.

22 Aralık 2017 Cuma 14:15
Milletin duası Erdoğan'ın başarısı Doğan medyasını böyle saçmalattı

Posta yazarı Rauf Tamer bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her olaydan güçlenerek çıkmasını "Ona pusu kuranlar, aslında birer düşman değil, bilakis,onu yüceltmek için kiralanmış ajanlar olsa gerek." sözüyle açıklayarak belli güç odaklarıyla aynı cümleyi kurarak kimin yanında olduğunu ortaya koydu.

İşte o yazı;

Masal gibi

Her olaydan Tayyip Erdoğan kazançlı çıkıyor.

Gezi Parkı’nda yara alır dedik, güçlenerek çıktı.

7 Şubat ve 17 - 25 Aralık ona vız geldiği gibi daha da güç kattı.

Suriye Bataklığı’na saplanır zannettik, o 5 seçim daha kazandı, gitti Suriye’de hem sahaya indi, hem masaya oturdu.

15 Temmuz desen, Erdoğan’ın zırhına çarpıp kendisi parçalandı.

Sarraf Davası bile ona mağduriyet getiriyor. Yine kârlı. Olacak şey mi? Hele Kudüs!.. Yıldızını daha parlattı.

Hangi birini sayayım? Hal böyleyken, şimdi aptal bir Körfez Prensi çıkmış, hangi Süpermen’e sataştığını bilmeden, onun ecdadına hakaret ediyor. Sonuç, yine Erdoğan’ın lehine... Çünkü millet vahdet sergiliyor.

Anlaşıldı.

Ona pusu kuranlar, aslında birer düşman değil, bilakis,onu yüceltmek için kiralanmış ajanlar olsa gerek.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 14:15
  1. Rauf Tamer
  2. Aydın Doğan
  3. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  • Erdal sanErdal san12 sa önce
    Seceat arz ederken sirkatin söylemek böyle bir şey.
  • huseyinhuseyin12 sa önce
    sana yazar diyenin beynine ......serefsiz lerkendinizin yaptirdiklarinizibu sekildede itiraf etmis oldun
  • Selametçi ŞabanSelametçi Şaban21 sa önce
    İyi. İyi. Demekki doğru yoldayız. Refahyol iktidarının başbakanı muhterem Erbakan hocama LEGAL YADA İLLEGAL ne varsa denenecek.bu iktidar düşecek yazmıştı. Bugün Erdoğanı övse kendimden şüphe ederim.
  • NtrNtr23 sa önce
    Ben o yazıyı okudum adam sizin söylediğinizin tam tersini söylemek istiyor bence sizin kapasiteniz yetmemiş yazarı anlamaya
  • KadirKadir23 sa önce
    Rauf bak işte biz buna ilahi adalet diyoruzOYUNLARINIZI BOZUP SİZİ KUDURTAN ALLAHA HAMD OLSUN
  • KADİRLİ'Lİ FATİHKADİRLİ'Lİ FATİH1 gün önce
    Tayyip Erdoğan yani o yüce kişi Allah'ın yolunda ve Allah ona yardım ediyor tıpkı allahimin her doğrunun yanında olduğu gibi...Başka söze gerek yok
  • yavuzyavuz1 gün önce
    Dünyada bir mazlumun duasını alan kişinin ödülünün ne olacağını ALLAH cc türkiye deki hainler le birlikte dünyadaki şeref yoksunu alçak lara da gösteriyor. Bunu anlamak için iman gerek olmazsa böyle saçma 'lar sın
  • Gerçek54Gerçek541 gün önce
    Savcılar polis jandarma nerede? Adam(sözün gelişi yoksa adam falan değilde) suçluların bu millete tuzak kuranların bir gecede milyarlarca dolarını hortumlayanların kimlik olduklarını bildiğini yazılı olarak itiraf etmiş. Daha ne yapsın , ben de patronum gibi şeref yoksunu vatan haini bir ajan provokatörüm mü desin.hala bazı gerçekleri kabullenemiyor bu ahmaklar.
  • ÖmerÖmer1 gün önce
    Bir ahmak kendi durumunu ancak bu kadar güzel ifade eder...
  • AA1 gün önce
    Posta gazeteside sahibi Aydın Doğan gibi....... nasıl iftira yapçanı bilmiyor ....
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