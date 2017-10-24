Pos tefeciliğine darbe

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA - Şanlıurfa’da bir kuyumcu, ihtiyacı olan vatandaşların kredi kartlarından pos makinesi ile alışveriş yapmış gibi göstererek komisyon karşılığında nakit para verdiği tespit edildi. Yapılan soruşturmada, işyerinde herhangi bir alışveriş yapılmadığı halde, alışveriş yapılmış gibi müşterilerine para ihtiyacı karşılığında kredi kartından pos cihazı aracılığıyla işlem yaptığı tespit edildi. Şanlıurfa 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde işyeri sahibi hakkında, “Tefecilik” suçundan dava açılarak yargılandı. Sanığa verilen ceza duruşma savcısı tarafından temyiz edilerek dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 5. Ceza Dairesi dosyayı inceleyerek, eksik soruşturma yapıldığını belirterek, bu işyerine ait başka pos cihazının olup olmadığının sorulması ve vergi dairesine de ihbarda bulunulması gerektiğinin altını çizdi. Daire, sanığın işyerinde herhangi bir alışveriş yapılmadığı halde, alışveriş yapılmış gibi kendilerine para ihtiyacı nedeniyle başvuran müşterilerine pos cihazı aracılığıyla işlem yapmasının haksız kazanç olduğuna hükmetti.

Yargıtay, işyerinden herhangi bir alışveriş yapılmadığı halde, yapılmış gibi göstererek para ihtiyacı olan şahıslara ait kredi kartlarından pos cihazı vasıtasıyla, belli bir komisyonla nakit para veren kişilerin tefecilik suçu işlediğine hükmetti.