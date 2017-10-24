Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Pos tefeciliğine darbe

Kredi kartları ile alışveriş yapmadıkları halde müşterilerinin nakit ihtiyacını karşılamak için, “pos cihazı” aracılığıyla para veren işyerlerine ceza yağacak.

24 Ekim 2017 Salı 07:55
Pos tefeciliğine darbe

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARAŞanlıurfa’da bir kuyumcu, ihtiyacı olan vatandaşların kredi kartlarından pos makinesi ile alışveriş yapmış gibi göstererek komisyon karşılığında nakit para verdiği tespit edildi. Yapılan soruşturmada, işyerinde herhangi bir alışveriş yapılmadığı halde, alışveriş yapılmış gibi müşterilerine para ihtiyacı karşılığında kredi kartından pos cihazı aracılığıyla işlem yaptığı tespit edildi. Şanlıurfa 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde işyeri sahibi hakkında, “Tefecilik”  suçundan dava açılarak yargılandı. Sanığa verilen ceza duruşma savcısı tarafından temyiz edilerek dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 5. Ceza Dairesi dosyayı inceleyerek, eksik soruşturma yapıldığını belirterek, bu işyerine ait başka pos cihazının olup olmadığının sorulması ve vergi dairesine de ihbarda bulunulması gerektiğinin altını çizdi. Daire, sanığın işyerinde herhangi bir alışveriş yapılmadığı halde, alışveriş yapılmış gibi kendilerine para ihtiyacı nedeniyle başvuran müşterilerine pos cihazı aracılığıyla işlem yapmasının haksız kazanç olduğuna hükmetti.

 

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 07:55
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • R.AkkR.Akk1 sa önce
    Faktoring ler de tefeci Bankalarda tefeci hadi onlara da dokunun !!! reis te dokunmuyor !!!!! siradan bir esnafa gucleri yetiyor !!!
  • kemalkemal3 sa önce
    Ankarada kuyumcusundan telefoncusuna yapanların çok olduğunu duydum. Ama adamların umuruda mı.Ayrıca kaçak sigara ile mücadele eden devler Ankara ulus civarındaki kaçak sigara satnlara neden göz yumuyor anlam verebilmiş değilim.
MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
Fatih Portakal ters köşeye yattı
Fatih Portakal ters köşeye yattı
ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı
Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.10.2017
Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…
Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…