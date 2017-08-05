Porto'dan Bursaspor'a! Anlaşma tamam

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un Portekiz'in Porto Kulübünden Nijeryalı orta saha oyuncusu Mikel Agu ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, yeşil-beyazlılar bir süredir yürütülen görüşmeler sonunda oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına vardı.

Bursaspor'un 24 yaşındaki Agu'nun transferi konusunda Porto Kulübü ile satış opsiyonlu kiralık olarak anlaştığı öğrenildi.

Nijeryalı oyuncunun yarın ya da pazartesi günü Bursa'ya gelerek, resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.