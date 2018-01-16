Porto maçında tribünler çatladı, maç tatil edildi

Portekiz'de oynanan maçta faciadan dönüldü...

Cnn Türk'te yer alan haberde, Portekiz Süper Ligi'nde Estoril ile Porto arasında oynanan karşılaşmada tribünlerin çatlamaya başlaması ve seyircilerin sahaya kaçması üzerine maç yarıda kaldı.

Estoril-Porto karşılaşmasının ikinci yarısında Antonio Coimbra da Mota stadının kuzey tarafındaki tribünler çatırdamaya başladı. Tribünün çökmek üzere olduğunu fark eden taraftarlar panik halinde kendilerini sahaya attılar.

TATİL EDİLDİ

Maç dururken yaklaşık 1 saat sonra karşılaşma stattaki yapısal sorunların güvenlik tehdidi yaratması nedeniyle tatil edildi.

Çatlayan tribündeki Porto taraftarları vardı.

Maç 1-0 ev sahibi Estoril üstünlüğüyle devam ederken yaşanan olay sonrası maçın ne zaman devam edeceğine ilerleyen günlerde karar verilecek. Kurallara göre 1 ay içerisinde maçın oynanması gerekiyor.

Öte yandan Antonio Coimbra da Mota stadında bir süre maç oynanamayacağı belirtildi. Çatlayan tribünün 2014'te hizmete sokulduğu da öğrenildi.

Bu arada tribünün altındaki banyo ve tuvaletlerin tamamen çatladığı anlaşıldı.