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Portekizli yıldız Nani Fenerbahçe'ye dönmek istiyor

İspanyol'nın ünlü gazetesi Marca, Fenerbahçe’nin Portekizli yıldız Nani’yi kiralamak istediğini yazdı ancak işin aslı sonradan ortaya çıktı. Teklifin Fenerbahçe’den değil Nani cephesinden geldiği öğrenildi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 10:40
Portekizli yıldız Nani Fenerbahçe'ye dönmek istiyor

Fenerbahçeli taraftarların sosyal medya üzerinden Nani Fenerbahçe'ye geri dönsün kampanyasından sonra transferde önemli gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-Lacivertliler’in transfer çalışmalarında sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Valencia’nın Şilili sağ kanat oyuncusu Orellana’yı kiralamak için girişimde bulunmuştu. İspanyol Marca Gazetesi ise yeni bir iddia ortaya atarak, Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Nani’yi istediğini yazdı.

TEKLİF NANİ CEPHESİNDEN

Fanatik'ye yer alan habere göre, Kanarya’nın Valencia’ya Portekizli yıldız için teklif yaptığı öne sürüldü. Ancak işin aslı sonradan ortaya çıktı. Teklifin Fenerbahçe’den değil Nani cephesinden geldiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun başında ayrılmak isteyen ve 8.5 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibine transfer olan 30 yaşındaki oyuncunun bu kez de geri gelmek için çabaladığı kaydedildi.

Ancak Fenerbahçe’nin, maliyeti Orellana’dan çok daha yüksek olan ve geçtiğimiz sezon yönetimin istememesine rağmen ayrılan Nani’ye soğuk baktığı belirtildi. Yönetimin bu tavrında, Portekizli futbolcunun diz sakatlığı nedeniyle sezon öncesi idmanlarının büyük bölümünü kaçırmasının da etkisi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 10:40
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