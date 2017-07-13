Portekiz'in harika çocuğu Fenerbahçe'ye geliyor

Harika çocuk Fener’e!

Orta alana Mehmet Ekici’den sonra bir yaratıcı isim daha almayı planlayan F.Bahçe, dünya futbolunun ‘harika çocuğu’ Renato Sanches’i istiyor. Yönetim, Portekizli oyuncu için girişimlere start veriyor

Transfer çalışmalarında golcü ve kanat oyuncusuna yoğunlaşan Fenerbahçe'den çok flaş bir hamle geldi... Teknik direktör Aykut Kocaman'ın orta alanın ortasına Mehmet Ekici'nin dışında bir isim daha alınmasını istemesi üzerine harekete geçen Sarı-Lacivertliler, Bayern Münih'li Renato Sanches'e kanca attı. Geçen sezon başında tam 35 milyon Euro karşılığında Benfica'dan Alman devine transfer olan 19 yaşındaki Portekizli yıldız, Avrupa futbolunun harika çocuğu olaran lanse ediliyor. Fenerbahçe, Bayern'in orta alana yaptığı transferlerin ardından forma bulma şansı çok azalan Renato Sanches'i kiralamayı hedefliyor. Sarı-Lacivertliler'in kısa süre izinde Alman kulübü ile resmi temaslara başlaması bekleniyor.

TEKNİĞİ MÜTHİŞ

Bayern Münih Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin de Portekizli yıldızın kiralanması için yönetime rapor sunduğu belirtiliyor. Alman basını, Sanches'i birçok Bundesliga kulübünün istediğini fakat Bayern yönetiminin genç futboluyu ülke içinde bir takıma göndermeyi düşünmediğini yazıyor. Genç yaşına rağmen çok güçlü bir fiziğe ve müthiş bir top tekniğine sahip olan Sanches için görüşmeleri idari menajer Hasan Çetinkaya yürütecek. Fenerbahçe'nin bu transferin için çok ısrarcı davranaca belirtiliyor.

Kaynak:Takvim