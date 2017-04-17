Portekiz'de uçak kazası!

Portekiz'de bir uçak kazası yaşandı. Uçağın, bir süpermarketin yanına düştüğü ve ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Eklenme: 17 Nisan 2017, 15:26
Portekiz'de bir uçak kazası yaşandı. Uçağın, bir süpermarketin yanına düştüğü ve ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
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