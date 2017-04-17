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Portekiz'de uçak kazası!

Portekiz'de bir süpermarketin yanına uçak düştü, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Portekiz'de uçak kazası!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 15:26

Portekiz'de bir uçak kazası yaşandı. Uçağın, bir süpermarketin yanına düştüğü ve ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

 
EtiketleruçakportekizAvrupa Haberleri
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