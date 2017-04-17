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Portekiz'de uçak düştü!

Portekiz'de bir süpermarketin yanına düşen uçakta en az dört kişinin öldüğü belirtildi.

Portekiz'de uçak düştü!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 15:21

Reuters haber ajansı, Portekiz'de bir uçağın düştüğünü son dakika olarak duyurdu.

Kurtarma görevlileri, süpermarket yanına düşen uçakta en az dört kişinin öldüğünü bildiriyor.

 
Etiketlerportekizuçak kazası
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