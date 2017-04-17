Portekiz'de uçak düştü!

Reuters haber ajansı, Portekiz'de bir uçağın düştüğünü son dakika olarak duyurdu.
Kurtarma görevlileri, süpermarket yanına düşen uçakta en az dört kişinin öldüğünü bildiriyor.
Reuters haber ajansı, Portekiz'de bir uçağın düştüğünü son dakika olarak duyurdu.
Kurtarma görevlileri, süpermarket yanına düşen uçakta en az dört kişinin öldüğünü bildiriyor.
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