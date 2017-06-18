Portekiz'de yangın! Çok sayıda ölü var
Portekiz’in Pedrogao Grande bölgesinde çıkan orman yangınında en az 19 kişi hayatını kaybetti.18 Haziran 2017 Pazar 06:39
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ölenlerin tamamının sivil olduğu, bazılarının araçlarında mahsur kalarak can verdiği belirtildi.
YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Felakette en az 20 kişi de yaralandı, iki kişi ise kayıp. Yetkililer bölgedeki evlerin kullanılamaz hale geldiğini duyurdu. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.