Portekiz'de yangın! Çok sayıda ölü var

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ölenlerin tamamının sivil olduğu, bazılarının araçlarında mahsur kalarak can verdiği belirtildi.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Felakette en az 20 kişi de yaralandı, iki kişi ise kayıp. Yetkililer bölgedeki evlerin kullanılamaz hale geldiğini duyurdu. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.