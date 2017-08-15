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Portekiz'de ağaç devrildi: 11 ölü

Portekiz'in Madeira adasında Festa da Senhora do Monte Festivali sırasında ağaç devrildi. Devrilen ağacın festivaldeki kalabalığın üzerine devrilmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü ağır 35 kişinin de yaralandığı belirtildi.

15 Ağustos 2017 Salı 19:24
Portekiz'de ağaç devrildi: 11 ölü

Portekiz'in Madeira adasında Festa da Senhora do Monte Festivali sırasında ağaç devrildi. Devrilen ağacın festivaldeki kalabalığın üzerine devrilmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği 4 'ü ağır 35 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Devrilen ağacın 200 yıllık bir meşe ağacı olduğu belirtilirken ağacın, 3 yıl önce "devrilebilir" olarak korumaya alındığı açıklandı.

Ağacın, bölge başkenti Funchal'daki kilisenin dışında mumların satıldığı bölgeye düştüğü belirtilirken ağacın düştüğü noktaya yakın mum satan bir görgü tanığının Portekiz'in SIC Televizyonuna verdiği demeçte, "Ağaç düşmeye başladığında silaha benzer bir ses duyduklarını" kaydetti.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 19:24
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