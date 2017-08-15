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Portekiz'de ağaç devrildi, 11 kişi öldü! Ülkenin geleneksel festivali yasa döndü

Portekiz'de düzenlenen bir festivalde düşen ağaç 11 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kazada 35 kişi de yaralandı.

15 Ağustos 2017 Salı 18:53
Portekiz'de ağaç devrildi, 11 kişi öldü! Ülkenin geleneksel festivali yasa döndü

Portekiz'in Madeira adasında düzenlenen Roman Katolik Festivali'nde alışveriş alanında bir ağacın düşmesi 11 kişinin ölümüne neden oldu. Kazada 5'i ağır olmak üzere 35 kişi yaralandı. Yetkililer ölü sayısının artabileceğini söylüyor.

Yerel medya festival alanında bulunan bir kilisenin  yakınında duran ağacın düştüğünü belirtti.

Söz konusu festival ülkede en fazla katılımın olduğu etkinliklerden biri. 

Amatör bir video çekiminde ağacın düşme anı enbean görüntülendi. Olay anını yaşayanlardan biri  'Korkunçtu. Aniden oldu. Anlamadık' dedi.

Kurtarma ekipleri ağacı keserek sıkışıp kalanları kurtarmaya çalışıyor. 
 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 18:53
  1. Portekiz
  2. ağaç
  3. Madeira
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