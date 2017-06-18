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Portekiz yanıyor. Ölü sayısı 62'ye çıktı

Portekiz’de ormanlık alanda çıkan yangında ölü sayısı 62’ye yükseldi.

18 Haziran 2017 Pazar 18:57
Portekiz yanıyor. Ölü sayısı 62'ye çıktı

Portekiz’in Pedrogao Granda bölgesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangında ölü sayısı yükseliyor. Yetkililer, şu ana kadar 62 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Hayatını kaybedenlerin 4’ünün çocuk olduğu ifade edildi. Portekiz Başbakanı Antonio Costa, çok sayıda vatandaştan haber alınamadığını ifade ederek, ölü sayısının artabileceğini bildirdi. Yetkililer, 3 günlük milli yas ilan etti. Hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmının dumandan ve yanıklardan öldüğünü belirten yetkililer, 2 kişinin yangın bölgesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiğini söyledi. Yangında 6 itfaiyeci de ciddi şekilde yaralandı.

İspanya, yangının söndürülmesi için bölgeye 2 adet yangın söndürme uçağı gönderirken, Avrupa Birliğinin çalışmaları yakından takip ettiği aktarıldı. 

Yangının çıkış nedeni ise bilinmiyor. 

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 18:57
  1. Portekiz orman yangını
  2. orman yangını
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