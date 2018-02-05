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Portakalın meyvesi 50 kuruş, kabuğu 4 lira

Portakalın bahçede kilosu 50 kuruşa inince, narenciye üreticisinin yeni umudu kilosu 4 liradan alıcı bulan portakal kabuğu oldu.

05 Şubat 2018 Pazartesi 10:11
Portakalın meyvesi 50 kuruş, kabuğu 4 lira

Türkiye’de narenciyenin anavatanı sayılan Çukurova bölgesinde portakalın bahçede kilosu 50 kuruşa inince, narenciye üreticisinin yeni umudu kilosu 4 liradan alıcı bulan portakal kabuğu oldu.

Narenciye tarımının yoğun olarak yapıldığı Adana, Kadirli, Kozan ve çevre ilçelerde bu yıl portakal fiyatlarında umduğunu bulamayan çiftçilerin yeni umudu portakalın kabuğu oldu. Portakal, bahçede kilosu 50 kuruşa kadar düşerken, portakalın kurutulmuş kabuğunun fiyatı ise piyasada 4 TL’ye kadar alıcı buluyor.

Gıda, kozmetik, ilaç sanayi gibi sektörlerde hammadde olarak kullanılan portakalın kabuğu yurt içi piyasada alıcı bulduğu gibi Almanya, Fransa, İngiltere gibi Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor. Kabuğu portakaldan daha çok rağbet görünce bu alanda yeni iş sektörleri oluşuyor.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde portakal kabuğu alım satımı yapan Mikail Sarıgül, önceki yıllarda bölgede 20-30 ton arası portakal kabuğu ihracatı yapılırken bu yıl sadece Kadirli ve Kozan ilçelerinden 300 ton portakal kabuğunun yurt içi ve yurt dışı piyasasına satıldığını belirtti.

Evlerde tüketilen portakalın kabuğunu toplayarak 10 yıl önce bu sektöre girdiğini belirten Sarıgül, önceleri sadece küçük çapta alım satım yapılan sektörde şu anda portakal kabuğunun sanayi ürünü olma yolunda ilerlediğini söyledi. Portakal kabuğunun ilk kurutulmasından ihracatına kadar geçen aşamalar hakkında da bilgiler veren Sarıgül, "Portakal kabuğunu iki şekilde temin ediyoruz. Mahallelerden, köylerden portakal kabuğu toplayan birçok kişi bu kabukları bize getiriyor ya da narenciye üreticisinden portakalı alıp, biz kabuğunu soyduruyoruz. Normal hava şartlarında portakal kabuğu güneşte 3 günde kurur. Daha sonra biz kuruyan bu kabukları çöpünden ve çürümüş kabuklardan temizleriz. Sonra kuruyan kabukları çuvallara doldurarak sevkiyata hazır hale getiririz. Portakal kabuğu alım satımı yapan üreticilerin gerek devlet kuruluşları, gerekse özel sektör tarafından mutlaka desteklenmemiz lazım. Şu anda biz sanayileşme yolunda ilerliyoruz. Bizim yanımızda yevmiye usulü onlarca çalışan var. Ancak biz hala kabuğu el yordamıyla işliyoruz. Narenciye Çukurova bölgesinin ürünü. Ancak herhangi bir ekipmanımız olmadığı için kuruttuğumuz bu kabuklar İç Anadolu’da işleniyor. Bizler desteklendiğimiz takdirde Kadirli’ye kuracağımız bir tesisle portakal kabuğunu ilçe ekonomisi için bir fırsata dönüştürebiliriz" dedi.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 10:11
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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