Fatih Portakal'a: Beyni önce haşlıyorsun, üzerine limon sıktıktan sonra..

Yerli otomobili üretecek 'Babayiğit' 5 firma açıklandıktan sonra yükselen çatlak sesler dikkat çekti. Her milli projede olduğu gibi ‘yerli otomobil’de de ana muhalefetinden malum gazetecilerine kadar yine aykırı sesler yükseldi.

Hikmet Genç bugünkü köşe yazısında AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde tek tek hayat geçirilen mega projelere karşı muhalefetin takındığı gayri milli tavrı hatırlattı. Haber bülteninde "Yerli otomobil yaparken hammaddeyi nereden alacağız, teknolojisini nereden alacağız, bunu yaparken beyin göçünü, beyin ithalini nasıl yapacağız, yurt dışındaki beyin tabakasını nasıl buraya çekeceğiz, bunları hepsi birer soru işareti" diyen Fox TV spikeri Fatih Portakal’ı yerin dibine sokan Hikmet Genç ''Belli ki sen ithal olanını kullanıyorsun'' dedi.

CHP’NİN MİLLİ PROJELERE KARŞI GAYRİ MİLLİ TAVRI

Hikmet Genç, milli projelere her defasında karşı duran başta ana muhalefet partisi CHP ve malum kesimler için ''Dünyanın hiçbir yerinde, kendi ülkesindeki dev yatırımlara, projelere karşı çıkan birilerini bulamazsın. Manyak değilse tabii...'' dedi ve ekledi ''Ama bizde bulursun, hem de mebzul miktarda.''

Söz konusu çevrelerin sırf Erdoğan yaptı diye Marmaray’a da karşı durduklarını hatırlatan Genç, ''3. Köprü ve 3.Havalimanı projelerine de karşıydılar. Mahkeme kararıyla köprü inşaatı durdurulunca: ‘3. Köprü, artık 2 beton kuleden ibaret!’ demişlerdi. Daha sonra köprü (Yavuz Sultan Selim), tamamlanınca, askılı köprü sınıfında dünyanın en yükseği olan ve görmek istemedikleri o kuleler, ‘gözlerine’ girdi. Keza yine dünyanın en büyüğü olan 3. Havalimanı yüzünden ‘Hans’la birlikte karalar bağladılar'' dedi.

SİHA’LARIN BAŞARISINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

Kılıçdaroğlu’nun PKK’lı teröristlerin yerli SİHA ve İHA’lar vurulmasına ‘onlar piknikçiydi’ diyerek karşı çıkmasını da hatırlaran Genç ''Kendi helikopterimizi, tankımızı, eğitim uçağımızı, füzemizi yaptık.., yazılımı Türkiye’ye ait olan uydu gönderildi, bozuldular. Sanırsın hepsi Papadopulos!'' dedi.

10 YILDA MEGA PROJELERİN 6’SINI TÜRKİYE YAPTI

Son 10 yılda, küresel krizlere rağmen dünyadaki mega projelerin 6’sını Türkiye’nin yaptığının altını çizen Genç, mega projeler için Kılıçdaroğlu’nun söylemiş olduğu ''Ama bunlar iyi şeyler değil, ekonomiye yük getirir'' sözünü hatırlattı.

FATİH PORTAKAL’IN BEYİN YAKAN YORUMU

Malum zihniyetin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki yuvarlak masaya da kafayı takıp, masanın çapını ölçmeye çalıştığını belirten yazar ''5 Babayiğit geleceğin otomobilini üretmek üzere bir araya gelmiş, ‘Voltran’ı oluşturmuş ama arkadaşın kafasına bazı sorular takılmış haklı olarak'' dedi ve sözü yerli otomobil hakkında beyin yakan yorumlar yapan Fatih Portakal’a getirdi.

Portakal’ın ''Yerli otomobil için hammaddeyi nerden alacaz? Dışarıdan teknolojik ‘beyin’ ithalini nasıl yapacaz?'' sözünü hatırlatan Genç, ''Galiba otomobil, motor, şanzıman vesaireden pek anlamıyor arkadaş'' diyerek şöyle yazdı;

''Bak şöyle oluyor...Otomobilin hammaddesi ‘papaya’ meyvesinin yapraklarıdır. Yapraklar ezilerek suyu çıkartılır, otomobilin hammaddesi odur işte! Brezilya, Etiyopya, Kongo ye da Kolombiya’dan ithal edebiliriz. Beyin ithaline gelince, belli ki sen ithal olanını kullanıyorsun, haberin yok sanırım. Bizde yeteri kadar beyin var. Olmayan da, ‘Sözcü’ gibi sadece fotoğrafını gösterebiliyor!''

PORTAKAL’A: BEYNİ ÖNCE HAŞLIYORSUN…

''Beyin ne için lazım peki?'' sorusunu soran Genç, Portakal’ı adeta yerin dibine sokarak ''Tabii ki otomobil yakıtı! Beyni önce haşlıyorsun, üzerine limon sıktıktan sonra otomobilin egzozundan içeri gönderiyorsun, al sana yakıt! Anlamadıysan biraz bekle. Hele şu ithal beyinler gelsin, yine konuşuruz!'' dedi.