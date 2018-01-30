Portakal skandal açıklamaya sahip çıktı

Zeytin Dalı Harekatı'nı 'halk sağlığı sorunu' olarak tanımlayan Türk Tabipleri Birliği (TTB)'nin yöneticileri yargı karşısına çıkacak.

Bu durum terör sevici gazetecileri ve milletvekillerini rahatsız etti. Rahatsız olan bir diğer isimde FOX TV Haber Spikeri Fatih Portakal'dı.

Portakal twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Düşüncesini ifade edip yazıya dökenlerin polis baskınına uğradığı ülke olduk. Önce hain yaftası, ardından hemen soruşturma ve sabah gözaltılar. Amaç farklı düşüncedeki insanları korkutup, düşünmenin, ifade etmenin önüne geçmek, suskun toplum oluşturmak' ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal'ın bu skandaldan düşünce ifadesi diye bahsetmesi sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.