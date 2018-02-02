Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Portakal şaşırttı: Kılıçdaroğlu bir şey yapamıyor

FOX TV spikeri Fatih Portakal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.

02 Şubat 2018 Cuma 15:16

CHP'de kurultay sürecine ilişkin konuşan FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal 'CHP'de artık bir değişim zamanı geldi' dedi.

Siyasette bir iddia ortaya koymak gerektiğini söyleyen Fatih Portakal CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok ağır sözlerle eleştirerek şunları söyledi:

KILIÇDAROĞLU BİR ŞEY YAPABİLEN BİR LİDER DEĞİL

CHP'de artık değişim zamanı geldi inanın bana. Anamuhalefet sorunu olduğu için AK Parti'nin seçimlerden lider çıktığını görüyoruz. Bir zamanlar Deniz Baykal o koltuktan gitmezdi şimdi Kemal Kılıçdaroğlu... O da ekibiyle oraya oturmuş. Kılıçdaroğlu bir şey yapabilen bir lider değil. Partide bir şey yapamıyor.

KOLTUK KEYİFLİ KOLAY KOLAY BIRAKMIYORLAR

CHP'de değişim şart. 7-8 kere seçim kaybetmiş bir liderden bahsediyoruz ama bizde koltuk keyifli oluyor ve liderler kolay kolay o koltukları bırakmıyorlar, Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu örneğinde olduğu gibi.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 15:16
  1. Fatih Portakal
  2. FOX TV
  • ARİF KARAHAN ARİF KARAHAN 52 dk önce
    CHP layık olduğu şekilde yönetiliyor. Portakal boşa kızıyor.
  • BaybarsBaybars54 dk önce
    Portakalin sahibi kilicdaroglunun ustunu cizdi anlasilan chp zihniyeti nezaman bu halka engel olma yerine hizmetci olmaya karar verir beynine format atar degisirse ozaman ikdidar sansi var yok yine teror sevici din dusmani bir parti baskani gelirse ikdidar 3000 yillardada zor
  • melih53melih531 sa önce
    halkın emaneti işbankın bazı iştiraklerinin borsada halka açık payların nasıl ve ne için el değiştirdiğinide izlemek lazım..bunlarda özellikle baykalın son zamanları ve kılıçdaroğlu döneminde yoğunlaştı.çok önemli aslında.***işbankın iştirakleri borsada izlenmeli*k.yatırımcılar çökertme durumunda**
  • bahattin bastembahattin bastem1 sa önce
    portakalın suyu çıktıkime satıldı acaba
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Balkanlarda bir Osmanlı şehri: Arnavutluk
  1. Balkanlarda bir Osmanlı şehri:..
  2. Suudi kadınlar adeta hücum etti
  3. AA muhabiri Özer Afrin'de roket..
  4. Furkan Vakfı'na kayyım atandı
  5. 'Asıl savaş şimdi başladı!'
  6. Sisi: Önce beni öldürmek zorundasınız!
  7. Furkan vakfına Kayyım atandı
  8. HDP'ye şok! Tutuklandı
  9. Semih Yalçın'dan sert sözler: Devlete..
  10. Sümela Manastırı yeniden ziyarete..
  11. Balıklıgöl'e ziyaretçi akını
  12. Peygamberler şehri Şanlıurfa'yı gezmek..
  13. E KPSS sonuçları ve engelli kura..
  14. MESAM'da atışma devam ediyor
  15. Yarbay darbeci başyaverle yaptığı o..
  16. TSK ve ÖSO güçleri Afrin'de saldırıya..
  17. Kahraman Mehmetçik kar-kış dinlemeden...
  18. “ABD, Türkiye için en büyük dış tehdit”
  19. CHP'li Böke: PYD terör örgütü değil!
  20. Erdoğan onu görünce dayanamadı
Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 02.02.2018
Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!
CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!