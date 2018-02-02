Portakal şaşırttı: Kılıçdaroğlu bir şey yapamıyor

CHP'de kurultay sürecine ilişkin konuşan FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal 'CHP'de artık bir değişim zamanı geldi' dedi.

Siyasette bir iddia ortaya koymak gerektiğini söyleyen Fatih Portakal CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok ağır sözlerle eleştirerek şunları söyledi:

KILIÇDAROĞLU BİR ŞEY YAPABİLEN BİR LİDER DEĞİL

CHP'de artık değişim zamanı geldi inanın bana. Anamuhalefet sorunu olduğu için AK Parti'nin seçimlerden lider çıktığını görüyoruz. Bir zamanlar Deniz Baykal o koltuktan gitmezdi şimdi Kemal Kılıçdaroğlu... O da ekibiyle oraya oturmuş. Kılıçdaroğlu bir şey yapabilen bir lider değil. Partide bir şey yapamıyor.

KOLTUK KEYİFLİ KOLAY KOLAY BIRAKMIYORLAR

CHP'de değişim şart. 7-8 kere seçim kaybetmiş bir liderden bahsediyoruz ama bizde koltuk keyifli oluyor ve liderler kolay kolay o koltukları bırakmıyorlar, Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu örneğinde olduğu gibi.