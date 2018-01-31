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Portakal 'ÖSO'yu hedef aldı! Bize silah doğrulturlar...

Fatih Portakal, Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için Mehmetçik'le hareket eden ÖSO hakkında algı operasyonunda bulundu.

31 Ocak 2018 Çarşamba 11:06

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP'den gelen ÖSO açıklamalara yanıt vermişti. Erdoğan, milli unsurlardan oluştuğunu söylediği ÖSO için 'Bizim Kurtuluş Savaşımızdaki Kuva-yi Milliye güçleri gibi bir oluşumdur' ifadesi kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından Portakal, “Umarım çok çok güvenilen Özgür Suriye Ordusu'nun o kişileri ileride bu silahları bize çevirmezler” dedi.

Ahmet Hakan'ın geçmişte kaleme aldığını köşe yazısını paylaşan Portakal, “Tamam şu anda Türk Silahlu Kuvvetleri ile birlikte ilerliyorlar ama iki gün sonra parayla kendi çıkarları için dönüş yaparlar mı?” diye sordu.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 11:06
  1. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
  • haydahayda17 dk önce
    bak hele .......
  • nn42 dk önce
    Bunlaralgı ile birlikteajanbulurOSOYLA birazgörüntü aldıktan sonraaskerimize saldırıyatırarakardında yaygarayıbüyüterek algı operasyonu yaparlarbunların alışamadım gelmiş taktikleri böyle
  • hüs coşhüs coş45 dk önce
    bu ülkeye ihanet eden yerlililer varken yabancıların ihanet etmesi kendileriaçısından son derece normal
  • Mehmet TimurMehmet Timur53 dk önce
    Bu alçaklar bir milyon bebeğin kadının katili cani esatla mezhep kardeşi.
  • Güney DoğuluGüney Doğulu53 dk önce
    F.G. denilen sahış; "Hırsız herkesi kendi gibi hırsız sanırmış". Işte sen onlardansın. Kendi devletine ve milletine hainlik ediyorsun. Bunun hesabı çok ağır olacak. Siyonizmin ve katil terörist Amerika'nın FETÖ dilini kullanıyorsun. Hepiniz aynı kalburda elendiğınız belli. Senin gibilerinin bu vatanda soluması haram. Kahrolası ajan.
  • Güney DoğuluGüney Doğulu54 dk önce
    F.G. denilen sahış; "Hırsız herkesi kendi gibi hırsız sanırmış". Iştw sen onlardansın. Kendi devletine ve milletine hainlik ediyorsun. Bunun hesabı çok ağır olacak. Siyonizmin ve katil terörist Amerika'nın FETÖ dilini kullanıyorsun. Hepiniz aynı kalburda elendiğınız belli. Senin gibilerinin bu vatanda soluması haram. Kahrolası ajan.
  • remrem59 dk önce
    la armut kafalı portakal senin gibi zibidiler içimizde hayinlikle uğraşıyor.kendinden bahsediyorsun sen
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 1 sa önce
    Herkesi kendin gibi dönme mi sandın? Kişi kendinden bilirmiş işi!!!! .... Bir de sana inanan zavallı ahmaklar yok mu hepiniz hasta ediyorsunuz bizi! Portakal umarım bir gün seni sıkarlar! !!!
  • CeeCee1 sa önce
    portakal sana doğrulturlar o doğrudur.korkman yersiz değil hani :D
  • OSMANOSMAN1 sa önce
    ÖNCELİKLİ NİYET TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ.SONRAKİ NİYET HÜKÜMET DÜŞMANLIĞIASIL HEDEF TÜRKİYENİN YÜKSELİŞİ
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