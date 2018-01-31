Portakal 'ÖSO'yu hedef aldı! Bize silah doğrulturlar...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP'den gelen ÖSO açıklamalara yanıt vermişti. Erdoğan, milli unsurlardan oluştuğunu söylediği ÖSO için 'Bizim Kurtuluş Savaşımızdaki Kuva-yi Milliye güçleri gibi bir oluşumdur' ifadesi kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından Portakal, “Umarım çok çok güvenilen Özgür Suriye Ordusu'nun o kişileri ileride bu silahları bize çevirmezler” dedi.

Ahmet Hakan'ın geçmişte kaleme aldığını köşe yazısını paylaşan Portakal, “Tamam şu anda Türk Silahlu Kuvvetleri ile birlikte ilerliyorlar ama iki gün sonra parayla kendi çıkarları için dönüş yaparlar mı?” diye sordu.