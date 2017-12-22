Portakal Filistinlilerin fesinden rahatsız oldu
FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, Filistin'de Türkiye ve Erdoğan'a yönelik sevgi gösterilerinde çocukların fes giyinmelerinden rahatsız oldu.22 Aralık 2017 Cuma 21:40
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dün akşam ABD ve İsrail'e karşı elde edilen Kudüs zaferinin ardından bugün Filistin'de Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sevgi gösterilerinde bulunuldu.
"FES GİYMEDİĞİMİZİ ANLATMAK GEREKİYOR"
Bu sevgi gösterilerini ekrana getiren FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal haberin ardından şu ifadeleri kullanarak Filistinlilerin fes giymesindeki rahatsızlığından bahsetti: "Türk bayrağı evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan evet, fes giyidirilmiş çocuklar vardı. Hayır. Biz fes giymiyoruz. Oradaki Filistinlilere bunu anlatmak izah etmek gerekiyor. Biz eskiden fes kullanıyorduk."
Daha fazla yorum göster (1/10)
Ersan2 sa önce Kardes fes osmanliya 1840 yilinda geldi yani 2.mahmut zamaninda daha kendi tarihini bilmeyenler yorum yapmis Osmanlı Torunu5 sa önce Biz osmanlı torunuyuz bizim ecdadımız istemeseydi kimse giydiremezdi.Osmanlı adamın amınakoyar osmanlı adamın amınakoyar. Sy. 10 sa önce Sana ne fes giyer takke giyer fotör giyer Adil16 sa önce Aynen dedeleri kipa giyerler. Mahsuscuktan fes giymislikleri de olabilir. Y.Sezer Korkmaz16 sa önce İyi de Fes İngiliz giysisidir zaten. Durmuş Ali 17 sa önce İt arpa yemez be güzel kardeşimkemik vermişdeki yakınsın :) Osmanlı 17 sa önce çünkü şapka Batı işi demi kardeşimyoksa iskilipli atıf Hoca'ya hakaret etmiş oluruz Nürnberg17 sa önce Tabi osmanliyi cagristiriyor.. buda bu bizanz kalintisina batiyor.. Osmanli 17 sa önce Kanı bozuk sere...siz alçak yediği kaba pisliyo han18 sa önce fazla yorma bos kafatasini,anlamazsin........