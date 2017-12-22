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Portakal Filistinlilerin fesinden rahatsız oldu

FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, Filistin'de Türkiye ve Erdoğan'a yönelik sevgi gösterilerinde çocukların fes giyinmelerinden rahatsız oldu.

22 Aralık 2017 Cuma 21:40

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dün akşam ABD ve İsrail'e karşı elde edilen Kudüs zaferinin ardından bugün Filistin'de Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sevgi gösterilerinde bulunuldu.

"FES GİYMEDİĞİMİZİ ANLATMAK GEREKİYOR"

Bu sevgi gösterilerini ekrana getiren FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal haberin ardından şu ifadeleri kullanarak Filistinlilerin fes giymesindeki rahatsızlığından bahsetti: "Türk bayrağı evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan evet, fes giyidirilmiş çocuklar vardı. Hayır. Biz fes giymiyoruz. Oradaki Filistinlilere bunu anlatmak izah etmek gerekiyor. Biz eskiden fes kullanıyorduk."

 

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 21:40
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • ErsanErsan2 sa önce
    Kardes fes osmanliya 1840 yilinda geldi yani 2.mahmut zamaninda daha kendi tarihini bilmeyenler yorum yapmis
  • Osmanlı TorunuOsmanlı Torunu5 sa önce
    Biz osmanlı torunuyuz bizim ecdadımız istemeseydi kimse giydiremezdi.Osmanlı adamın amınakoyar osmanlı adamın amınakoyar.
  • Sy. Sy. 10 sa önce
    Sana ne fes giyer takke giyer fotör giyer
  • AdilAdil16 sa önce
    Aynen dedeleri kipa giyerler. Mahsuscuktan fes giymislikleri de olabilir.
  • Y.Sezer KorkmazY.Sezer Korkmaz16 sa önce
    İyi de Fes İngiliz giysisidir zaten.
  • Durmuş Ali Durmuş Ali 17 sa önce
    İt arpa yemez be güzel kardeşimkemik vermişdeki yakınsın :)
  • Osmanlı Osmanlı 17 sa önce
    çünkü şapka Batı işi demi kardeşimyoksa iskilipli atıf Hoca'ya hakaret etmiş oluruz
  • NürnbergNürnberg17 sa önce
    Tabi osmanliyi cagristiriyor.. buda bu bizanz kalintisina batiyor..
  • Osmanli Osmanli 17 sa önce
    Kanı bozuk sere...siz alçak yediği kaba pisliyo
  • hanhan18 sa önce
    fazla yorma bos kafatasini,anlamazsin........
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