Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Porsche üretiminde yeni dönem

Porsche, Leipzig tesisinde yeni açılan inovasyon alanı Inno-Space sayesinde, geleceğin kalite yönetimi yaklaşımını planlıyor.

13 Şubat 2018 Salı 09:46
Porsche üretiminde yeni dönem

Şubat ayında, burada geliştirilen ilk inovasyon olan gerçeklik sayesinde görünüm ve his testinin denemesi yapılması planlanıyor. Bu konseptin yıl sonuna dek üretim süreçlerine dahil edilmesi bekleniyor. Üretim için belirlenen kusursuzluk düzeyinden sapmaların hızla ve güvenilir bir şekilde tespit edilmesine yardımcı olacak bu teknoloji zaman kazandırmanın yanı sıra, analiz kalitesini de kayda değer bir şekilde yükseltecek.

Inno-Space, geliştirilen yeniliklerin fabrikadaki seri üretim süreçlerine dahil edilmesine imkan tanıyor. Bu alanda simüle edilen fabrikanın Bilgi Teknolojileri ortamı, daha sonra kontrollü bir şekilde fabrikaya bağlanarak, geliştirilen yenilikler üretime dahil ediliyor. Bu yeni teknoloji, uygulama ve süreçleri, kalite kontrol ekibiyle yakın bir işbirliği içerisinde çalışan dahili bir Bilgi Teknolojileri ekibi tarafından geliştiriyor. Inno-Space şirketin normal faaliyetlerini aksatmadan geleceğin öncü konseptlerinin tasarlanıp test edilmesini sağlaması öngörülüyor. Bu nedenle geleceğin kalite yönetimine yönelik inovasyonlar, güvenli bir ortamda denenmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 09:46
  1. Inno-Space
  2. Porsche

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den flaş Afrin açıklaması
    1. ABD'den flaş Afrin açıklaması
    2. Bahçeli'den sert tepki: Şehide haciz..
    3. Trump itiraf etti: Büyük hata yaptık!
    4. Marmara'da ilk defa görüldü! 2,5 metre..
    5. Nokia'nın yeni gözdesi resmen satışa..
    6. Bu yumurta bin lira!
    7. Hollandalı bakandan Putin yalanlaması
    8. O polis meslek eğitim merkezi..
    9. Beşiktaş'tan Çin'de büyük reklam!
    10. ABD'nin planı ortaya çıktı!..
    11. Flaş karar! Cumhurbaşkanı'nın istifası..
    12. PKK'lı teröristler Almanya'da parti..
    13. ÖSYM ilk sınav değerlendirme raporunu..
    14. Doğumdan sonra yürüyemez hale geldi
    15. Bakanlıkta 8 ByLock gözaltısı!
    16. 28 Şubat FETÖ'nün önünü açtı
    17. Google Amerika'nın gizli silahını..
    18. Yakalanınca böyle tepki gösterdi: Beni..
    19. Ev aldıran sürpriz plan
    20. Fatih Altaylı: O ihtimal yüzde 99.9
    Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı
    Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı
    Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
    Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
    Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
    Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
    Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...
    Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...
    Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’
    Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 13.02.2018
    Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
    Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
    En halkçısının köpeği 40 bin TL!
    En halkçısının köpeği 40 bin TL!