Porsche üretiminde yeni dönem

Şubat ayında, burada geliştirilen ilk inovasyon olan gerçeklik sayesinde görünüm ve his testinin denemesi yapılması planlanıyor. Bu konseptin yıl sonuna dek üretim süreçlerine dahil edilmesi bekleniyor. Üretim için belirlenen kusursuzluk düzeyinden sapmaların hızla ve güvenilir bir şekilde tespit edilmesine yardımcı olacak bu teknoloji zaman kazandırmanın yanı sıra, analiz kalitesini de kayda değer bir şekilde yükseltecek.



Inno-Space, geliştirilen yeniliklerin fabrikadaki seri üretim süreçlerine dahil edilmesine imkan tanıyor. Bu alanda simüle edilen fabrikanın Bilgi Teknolojileri ortamı, daha sonra kontrollü bir şekilde fabrikaya bağlanarak, geliştirilen yenilikler üretime dahil ediliyor. Bu yeni teknoloji, uygulama ve süreçleri, kalite kontrol ekibiyle yakın bir işbirliği içerisinde çalışan dahili bir Bilgi Teknolojileri ekibi tarafından geliştiriyor. Inno-Space şirketin normal faaliyetlerini aksatmadan geleceğin öncü konseptlerinin tasarlanıp test edilmesini sağlaması öngörülüyor. Bu nedenle geleceğin kalite yönetimine yönelik inovasyonlar, güvenli bir ortamda denenmesi bekleniyor.