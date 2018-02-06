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Porsche, Mission E ile Tesla'ya rakip olacak

Porsche'un ilk elektrikli modeli olacak Mission E'nin beklenen bir yıl önce yollarda olacağı doğrulanırken Alman firma yatırımını ikiye katlayacağını açıkladı ve lüks elektrikli segmentinde Tesla'ya ciddi rakip olacağının sinyalini verdi

06 Şubat 2018 Salı 09:28
Porsche, Mission E ile Tesla'ya rakip olacak

Alman lüks otomobil üreticisi Porsche gaza basarak Tesla'ya rakip olmaya hazırlanıyor. Stuttgart merkezli firma tamamen elektrikli yeni bir seri üretmek için 6 milyar euro ayıracağını duyurdu.

15 DAKİKADA YÜZDE 80 BATARYA DOLUMU

2022 yılına dek planlanan yatırım geçen sene 3 milyar euro açıklanmıştı. Porsche böylelikle vaadini ikiye katlamış oldu. 

İlk olarak Mission E modelini piyasaya sürecek olan ve 2019 yılında yollarda olması beklenen aracın fiyatının 75 bin dolar altında tutularak Tesla Model S ile rekabet etmesi bekleniyor.

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Habertürk'ün haberine göre, Porsche Mission E ilk planlamalara göre tek şarjla 640 ila 965 kilometre arasında yol alabilecek ve maksimum hızı da saatte 250 km olacak. Ayrıca, 800 voltluk sistemi sayesinde aracın 15 dakikada yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşacağı iddia ediliyor

Geçtiğimiz günlerde de Mercedes, Alabama'daki fabrikasının elektrikli üretimi iyileştirmek için 1 milyar dolar yatırım yapacağını duyurmuştu.

Şu ana dek lüks elektrikli segmentinde başarıyla tutunabilen tek firma olarak yorumlanan Elon Musk'ın kurduğu Tesla, geleneksel lüks ve performans araçları üreticilerinin pazara girmesiyle ciddi rakipler karşısında sınav vermeye hazırlanıyor. 

Porsche'un ilave 3 milyar euro (3.7 milyar dolar) tutarındaki yatırımının 620 milyon doları halihazırda devam etmekte olan yüksek performanslı elektrikli sedan programı Mission E ve türevlerine ayrılacak. 1.2 milyar dolar şirketin içten yanmalı motorlarının elektriklendirilmesi ve hibrid versiyonları ve geri kalan 1.7 milyar dolar civarındaki miktar ise eşit olarak tesislerin genişletilmesi ve şarj altyapısı için kullanılacak.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 09:28
  1. tesla
  2. almanya
  3. porshe
  4. rakip

YORUM YAZ

  • teknolojiteknoloji2 sa önce
    şltf yerli otodalakayıt davaranıp laf olsun diye oto yapmayalımbazı yerli protiplerde 6-7 saat şarj dolumuyla başlayan cümleler kullanılıyor ;o otoları somaliler bile almaz bakın Porsche, Mission E için ne yazıyor 7-8 dakikada diyorsaat demiyor şarjla %80 şarj olup hedefleri ilk etapta bir şarjla en az 4000 kmbuna rağmen biri saaatlerle şarj olacak oto yapacak muhtemelen mesafede kısa olcak nolcak elimizde patlıcak ;bakın bu model 2019 da hazır bizbu teknolojiyi baz alıp uluslararası rekabete uygun oto yapmalıyız;daha öncede yazdım 500 bin dolara hazır protipler abd ve ab de gırla ,işi çok zor diyip abartmayalım ;samimi ve çalışalım bu zamanda her teknoloji var !
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