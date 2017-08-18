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Pornocu Sibel Kekilli sapıklıktan ve ahlaksızlıktan şikayetçi!

Oynadığı ahlaksız filmlerle tanınan Alman asıllı oyuncu Sibel Kekilli, sosyal medya hesabından 'bu kadarına da pes' dedirten bir açıklamada bulundu.

18 Ağustos 2017 Cuma 19:42
Pornocu Sibel Kekilli sapıklıktan ve ahlaksızlıktan şikayetçi!

Porno kasetleriyle milletin ahlakını bozan oyuncu Sibel Kekilli, sosyal medya hesabına gelen ahlaksız içerikli mesajlara, yayımladığı uzunca bir açıklama ile tepki gösterdi. 

Kekilli, sanki kendisi çok ahlaklıymış ve masummuş gibi, sosyal medyadan yapılan cinsel içerikli taciz mesajlarına isyan ederek, "Tehditlerinizi, istismarlarınızı ve iğrenç cinsel içerikli mesajlarınızı daha fazla tolere etmeyeceğim" dedi.

Kekilli'nin İngilizce ve Türkçe olarak yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Her şeyden önce, hepinize güzel desteğiniz için çok teşekkür ederim. Beni cesaretlendiriyorsunuz. Sevginiz için teşekkürler! Çoğunluğu Türk halkından olmak üzere, hesabımdaki nefret içerikli mesajlara ilk ve son defa vereceğim cevabım aşağıdadır. Tehditlerinizi, istismarlarınızı ve iğrenç cinsel içerikli mesajlarınızı daha fazla tolere etmeyeceğim. Kendinizi Müslüman olarak tanımlayıp başka insanlara, özellikle kadınlara ya da dinlere saygı duymuyorsunuz. Bağnaz, ikiyüzlü, nefret ve haset dolusunuz. Size acıyorum! Defolun gidin! Lütfen hesabımı takip etmeyi bırakın!"

Gündemde kalmak için için türlü çirkeflilere imza atan Kekilli gibilere Türkiye kamuoyundan büyük tepki var.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 19:42
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