Popüler yarış oyunu Grid ücretsiz oldu

Efsanevi yarış oyunu Grid için bir günlük ücretsiz indirme hakkı sunan Humble Bundle, kullanıcılara sürekli kullanabileceği oyunu veriyor. 2007 yılında duyurulan Grid, yarış severler için oldukça iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyordu. Grid hali hazırda aynı sitede 14 dolardan satılıyordu fakat ücretsiz oyun etkinliği kapsamında Cumartesi saat 07:00'a kadar ücretsiz olarak satışı yapılacak.



Oyunu indirmek için Humble Bundle sitesine üye olmanız gerekiyor ayrıca Steam hesabınızın da olması gerekiyor. Buradantıkladığınızda oyunun indirme sayfasına ulaşacaksınız. Steam ve Humble Bundle üyeliklerinizi açtıktan sonra oyunu indirmeye başlayabilirsiniz.









(Yeni Şafak)