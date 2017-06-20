Popüler uygulama Skype çöktü!

Skype kullanıcıları dün gece saatlerinden bu yana bağlantı sorunu yaşıyor. Uygulamaya bağlanmak isteyen kullanıcılar, "Görüşmeler güncelleniyor" şeklinde bir uyarı alıyor ve mesaj alıp gönderemiyor.

HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Skype'tan sorun hakkında destek isteyen kullanıcılar ise Skype ekibinden sunucularında bulunan bir hatadan dolayı erişim problemi yaşandığını ve sorunun en kısa sürede düzeleceği bilgisini paylaştı.

Genel bir problem olduğu anlaşılan Skype'la ilgili Microsoft herhangi bir açıklama yapmadı.