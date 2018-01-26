Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

POMEM mülakat sınav giriş yerleri açıklandı

21. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Mülakat Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adayların sınav yerleri ile tarihleri açıklandı.

26 Ocak 2018 Cuma 15:47
POMEM mülakat sınav giriş yerleri açıklandı

Adaylar internet üzerinden POMEM mülakat sınavı giriş belgelerini temin edebilecekler. 21. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında şahsen başvuruları kabul edilip, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı aşamasında başarılı olarak Mülakat Sınavı aşamasına girmeye hak kazanan adayların Mülakat Sınavına nerede ve hangi tarihte alınacaklarını T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adaylar Mülakat Sınavına gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ve “Nüfus Cüzdanının” aslını yanlarında getireceklerdir.Ayrıca Sınav Giriş Belgesi üzerinde belirtilen sınav tarihi ile sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

Mülakat Sınavı sonuçları ileriki bir tarihte Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 15:47
  1. POMEM
  2. POMEM mülakat sınavı giriş
  3. Sınav giriş belgesi
  4. Polis Akademisi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli’nin kurduğu şu gibi cümlelerin derhal kınanıp reddedilmesi gerekir
    1. Bahçeli’nin kurduğu şu gibi cümlelerin..
    2. Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki!
    3. Emel Sayın Mehmetçiğe dua ederken..
    4. PKK'lı teröristlere yardım etmişler!
    5. Araba kullanırken nelere dikkat..
    6. NATO savaş gemileri Sinop açıklarında
    7. Türk profesör gururlandırdı!
    8. Korkudan uyuyamıyoruz' deyip sokağa..
    9. Rus uzmanlardan çarpıcı yorum:..
    10. "Afrin'de ABD askerleri öldürüldü?"..
    11. Kesilen cezayı 'Hodri Meydan' üstlendi
    12. 'Türkiye eski ihtişamına geri dönüyor'
    13. TESK Başkanı uyardı! Cezası 2100 TL
    14. AK Partili Bülent Turan sert çıktı: Bu..
    15. POMEM mülakat sınav giriş yerleri..
    16. Meteorolojiden İstanbul'a son dakika..
    17. FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne 9..
    18. Rusya'dan Türkiye'ye 'helikopter'..
    19. Başakşehirli öğrencilere üç boyutlu..
    20. Teröristlerin inadına ezan okundu
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Katar'dan Orta Doğu'da her şeyi değiştirecek Rusya hamlesi!
    Katar'dan Orta Doğu'da her şeyi değiştirecek Rusya hamlesi!
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!